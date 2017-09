Faites des économies automatiquement

Les Canadiens ont plusieurs belles qualités, mais il semble qu’être économe n’est pas l’une d’elles. Selon le site Trading Economics, le taux d’épargne des ménages est de 5,8 %, ce qui est bien en dessous de la moyenne historique de 7,48 % un sondage mené en 2016 par L’Association canadienne de la paie révèle que les trois quarts des Canadiens ont mis de côté moins de 25 % de leur objectif d’épargne-retraite.1

Avec le coût élevé de la vie dans les grandes villes et les salaires qui stagnent (selon Statistique Canada2, ils n’augmentent que de 1,1 % chaque année), il devient difficile de mettre de l’argent de côté, d’autant plus que cela nécessite une certaine force morale. Il est beaucoup plus facile de dépenser pour des sorties que de trouver la volonté d’économiser chaque mois.

Il existe un moyen infaillible d’enlever les barrières psychologiques qui nous empêchent d’économiser : en adhérant à un programme de prélèvement automatique (PPA) qui, chaque mois, transfère notre argent de notre compte chèque à un compte épargne.

Mais, avant de mettre en place votre PPA, il est bon de savoir pourquoi il est si difficile d’épargner.

Plus difficile d’économiser que de dépenser La plupart d’entre nous n’avons pas la force morale pour le faire et les économes le sont parce qu’ils anticipent l’avenir. Malheureusement, la plupart d’entre nous ont du mal à se projeter dans l’avenir, mais c’est une décision que l’on devrait prendre.

Nous dépensons plus facilement certaines sommes d’argent Nous avons du mal à épargner sur une base régulière et si nous recevons un gros montant d’argent, nous avons rarement le réflexe de le mettre de côté. On appelle « comptabilité mentale » ce phénomène qui nous pousse à dépenser plus facilement les bonus ou les cadeaux offerts par notre famille, ce qui fait que nous accordons moins de valeur à de l’argent trouvé, à un bonus, un héritage ou un remboursement d’impôt qu’à nos revenus ou à un fond pour l’éducation de notre enfant. On a tendance à considérer un gain à la loterie ou un cadeau de nos parents comme de l’argent pour les plaisirs, ce qui ne devrait pas toujours être le cas.

Nous n’économisons pas lorsque nous sommes endettés Beaucoup de gens cessent simplement d’économiser lorsqu’ils ont contracté des dettes, alors qu’il est important de rembourser en premier les taux d’intérêt élevés, mais tout aussi important de continuer d’épargner. Pourquoi ? Parce que votre voiture peut tomber en panne, le toit commencé à couler et que vous voudrez probablement partir en vacances. Il importe donc de mettre de l’argent de côté pour les dépenses inattendues.

L’intérêt du PPA c’est qu’il nous permet de faire des réserves d’argent sans nous laisser influencer par cette dimension affective. Envisagez d’ouvrir plusieurs comptes que vous nommerez « Voyage en France » ou « Dépenses pour la voiture » : vous mettrez ainsi la « comptabilité mentale » à votre avantage et vous ne serez pas tenté de dilapider vos économies dans des achats futiles.

Une fois que vous aurez créé plusieurs comptes d’épargne, choisi des investissements judicieux, mis en place des versements réguliers et que vous aurez payé toutes vos factures (ce qui peut aussi se faire grâce à des prélèvements automatiques), le reste de votre argent vous appartient. Avec le bon plan financier, vous pouvez commencer à profiter de votre argent, sans culpabiliser, puisque vous saurez qu’il en restera pour longtemps encore. Votre conseiller professionnel peut vous aider à faire les choix judicieux pour le présent et pour l’avenir aussi.

