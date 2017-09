Il était deux fois…

Alex et Conner sont de retour à la maison. Un an après avoir vécu des tonnes de péripéties au travers le Pays des contes, ils mènent une vie presque normale et paisible avec leur mère et leur grand-mère La Bonne Fée. Malgré leur petite routine, l’autre monde manque aux jumeaux et ils n’ont qu’un souhait, retourner dans cet endroit magique. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que le Pays des contes est ravagé par la noirceur, et ses habitants sont effrayé par le retour de l’Enchanteresse… Un jour, Alex et Conner font une horrible découverte : leur mère a disparue. Il leur est maintenant complètement interdit d’entrer en contact avec le Pays des contes, pour leur propre sécurité. Têtus comme ils sont, ils enfreindent les règles et partent vers une quête périlleuse, aidé de Jack, Boucle d’Or, ainsi que d’autres amis inattendus, dans le but de retrouver leur seul parent restant. Une quête, dont ils ne reviendront pas tous…

Ce que j’aime du Pays des contes, c’est qu’il me fait rêver au monde tant aimé de mon enfance. Il revisite les classiques que l’on connait et en sort une histoire totalement différente de ce qu’on avait imaginé. Chaperon Rouge, la reine excentrique, Jack et Boucle d’Or, le couple de voyous le plus recherché, et bien sûr, l’horrible Enchanteresse sont tous des personnages ayant des traits de personnalité exagéré mais oh combien intéressant! Dans ce tome 2, Le retour de l’Enchanteresse, ont y découvre des personnages si bien définis, attachants, ayant chacun un caractère unique qu’il est impossible d’oublier un seul d’entre-eux.

C’est avec humour que Chris Colfer nous emmène dans un univers fantastique fait de descriptions grandioses, de lieux enchanteurs et de protagonistes débordant de couleurs. Au travers des jumeaux Bailey, on voit des enfants, se frayant un chemin vers l’adolescence. On voit que l’amour, peut pousser à faire des choses incroyablement dangereuses, mais incroyablement braves En lisant ce livre, les jeunes adolescents se verront rempli de courage et les adultes, sentiront leur coeur d’enfant battre dans leur poitine.

Bref, si vous avez un tantinet aimé les contes tels que Boucle d’Or, Le petit chaperon rouge ou les histoires de princesses et de méchantes sorcières, ce livre vous comblera !

Merci beaucoup beaucoup à Michel Lafon Canada pour cet envoi, oh si passionant!





www.liveinfictionalworlds.wordpress.com www.facebook.com/liveinfictionalworlds