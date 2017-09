Les avantages d'un arbre à chat

Prédateurs de nature, les chats ont un besoin naturel de se retrouver en hauteur. L’arbre à chat est un outil qui répond à ce trait naturel de caractère et constitue une belle alternative si votre chat a tendance à monter sur la table ou sur les comptoirs de la maison. Il est également conçu pour satisfaire les besoins d’exploration et de curiosité de nos minous, par le biais de labyrinthes et de sections multiples. Il est possible d’adapter l’arbre à chat aux besoins spécifiques de votre animal et à l’espace disponible à la maison. Il est aussi facile de modifier l’arbre à chat en fonction de l’évolution des besoins de votre compagnon.



L’utilisation d’un arbre à chat permet d’enrichir l’environnement intérieur et ainsi de réduire les troubles de comportement. L’arbre à chat offre une meilleure cohabitation entre les membres d’une famille multi-chats car il augmente l’espace vital de chaque individu. Muni de compartiments permettant des cachettes, il convient aux chats plus craintifs. L’arbre à chat peut être agrémenté de jouets stimulants et d’un griffoir afin de combler son besoin de griffade et ainsi de rediriger votre chat à un endroit plus approprié que le coin du divan!

Plusieurs modèles existent sur le marché et il est même possible d’en fabriquer un vous-même ! Laissez aller votre imagination ! :)



Suivez notre prochain blogue pour d’autres sujets passionnants !