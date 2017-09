Marche canine Globalvet au profit de la SPA

Dame nature était de la partie pour permettre à plus de 70 personnes et leurs fidèles chiens de marcher sous le soleil pour une bonne cause le 23 septembre dernier!



Organisée par la bannière vétérinaire québécoise Globalvet dont fait partie la Clinique vétérinaire Beauce-Appalaches, la marche canine avait pour objectif de renseigner les propriétaires sur les mesures de bonnes conduites lors d’activités avec leur animal.



Lors du parcours, un foulard jaune était disponible pour les chiens ayant besoin de plus d’espace (craintif, méfiant avec les autres chiens, hypersocial, en convalescence, etc.) et ainsi permettre le bon déroulement de l’activité.



Un mini parcours d’agilité était sur place et les participants ont pu tester les prouesses de leur animal, sous la supervision et les conseils de notre équipe. Un dîner hot dog et des rafraîchissements ont été servis et chaque participant s’est mérité un petit cadeau.



Merci à la grande générosité de tous les participants qui nous ont permis de remettre plus de 1000$, soit la totalité des fonds amassés, à la SPA Beauce-Etchemin. Cette belle activité familiale était à l’image de notre mission: faire plus que soigner!





Merci à tous et à l’an prochain! :)



