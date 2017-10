LES HYDROLATS : UNE EAU FLORALE REMPLIE DE DÉLICATESSE!

Cela fait quelque temps que je désire en savoir davantage sur les hydrolats, cette eau florale remplie de délicatesse et très complémentaire aux huiles essentielles! C’est donc avec grand plaisir que je démystifierai le tout avec vous.

QU'EST-CE QU'UN HYDROLAT?

L’hydrolat est un dérivé naturel de la distillation dont les propriétés thérapeutiques sont complémentaires à l’huile essentielle. C’est l’eau distillée (vapeur d’eau re-condensée) que l’on sépare de l’huile essentielle à la sortie de l’alambic, après décantation. Une petite fraction des divers composants aromatiques hydrosolubles de la plante se retrouvent dans l’hydrolat. Ainsi, ils permettent une utilisation sécuritaire et facile des plantes. On peut les utiliser en cuisine, pour le bien-être et la beauté, pour l'atmosphère en vaporisation, en thérapie (cure interne et externe, gargarisme ou bain de bouche, inhalations, lavements, sprays nasaux, soins oculaires...).

LES HYDROLATS D'UN POINT DE VUE THÉRAPEUTIQUE

L'hydrolathérapie est plus douce que l'aromathérapie : ceci provient de la faible concentration en molécules aromatiques. La prise de l'hydrolat par voie interne, complétée par l'huile essentielle par voie externe et par voie olfactive s'avère souvent être une formule très efficace. Pour les cures drainantes prolongées par voie interne, l'hydrolat est définitivement plus adapté et présente moins de contre-indications. Les hydrolats (tout comme les huiles essentielles) agissent sur le "terrain" de chaque individu et, absorbés par voie orale, ont une prise directe sur l'ensemble du système digestif et métabolique, dont le bon fonctionnement est indispensable pour stimuler les défenses immunitaires.

Origine étymologique : Le mot « Hydrolat » vient du latin « hydro » qui signifie eau et du français « lat » qui signifie « lait ». En effet, la substance obtenue juste à la sortie de l’alambic présente un aspect laiteux.

Vous pouvez retrouver différents termes (tels que hydrosols ou eaux florales), mais ce sont des termes souvent inadéquats et limitatifs. En effet, pour le terme “eau florale”, la distillation ne concerne pas seulement les fleurs, mais aussi d’autres parties de la plante comme ses feuilles, ses aiguilles, son écorce ou ses racines. Et concernant le mot “hydrosol”, il s’agit d’un terme générique employé pour désigner, en chimie physique, une solution colloïdale dans l'eau.

Information tiré du site de Zayat: https://www.zayataroma.com/fr/hydrolats-eaux-florales



Mes hydrolats chouchous du moment :

Menthe poivrée : En combo avec l’*he de menthe poivrée ; je l’ai bien aimé lors de mes derniers maux de tête.

Lavande vraie : J’aime moins l’odeur de l’*he lavande (même si je l’utilise beaucoup), mais l’hydrolat… J’adore!

Néroli : Sent trop bon!

Ylang Ylang : Pour se sentir zen.

Sapin baumier : Ça me rappelle une marche en forêt.

Rose de Damas : je l’aime pour ses propriétés, calmantes.

(Je vous ferai probablement un autre article avec plus de propriétés…)

Pour terminer, je vous partage mon DIY de la semaine:



UN VAPORISATEUR POUR RAFRAICHIR L’HALEINE.

Ce qu’il vous faut:

Petit vaporisateur ½ oz (pour pouvoir le traîner facilement partout)

½ oz Hydrolat de menthe poivrée (ou juste un peu moins pour laisser la place aux *he)

2-3 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée et de menthe verte

Mélangez le tout et «pouichez» dans la bouche subtilement… (haha)





*he = huiles essentielles

Note : Tous les produits sont disponibles chez PUR.







À bientôt !

Kathrine