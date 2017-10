Les masques

La fête de l’Halloween arrive à grand pas. Quel sera votre déguisement? Une fois déguisé, l’imitation de l’attitude et de la gestuelle du personnage choisi devient plus facile. Un Zorro est un séducteur intemporel. Le génie Jinny est une authentique princesse des Mille et une nuits qui envoute son entourage. Mme Doubtfire est une respectable et affectueuse gouvernante. Le déguisement permet de se mettre dans la peau du personnage incarné, d’expérimenter de nouvelles sensations et de faire de nouvelle découverte. Les personnes déguisées se permettent des folies, des extravagances et sortent de leur zone de confort habituel. L’Halloween est un prétexte pour se déconnecter des tracas, s’amuser, rire et se laisser-aller aux plaisirs. Avec ou sans accessoire de déguisement, transposer la magie de l’Halloween dans les relations sexuelles est un atout pour entretenir une complicité sexuelle et amoureuse avec le partenaire et favorise l’épanouissement sexuel.



Le masque

Certaines personnes vivent l’Halloween 12 mois par année. Elles utilisent des masques invisibles pour dissimuler leurs vrais désirs, leurs propres besoins, leurs préférences personnelles, pour camoufler ce qu’elles n’aiment pas et montrer de faux plaisirs. Ces masques sont particulièrement nombreux lors des relations sexuelles. Ils sont portés pour plusieurs raisons dont le vouloir plaire, la peur de déplaire ou de déranger le partenaire dans ses habitudes. L’authenticité de la personne qui porte un masque invisible est faussée. Une fonction de ce masque est d’éviter de ressentir un sentiment de vulnérabilité, de vivre diverses peurs ou d’explorer l’inconnu. Si l’on creuse plus loin, ce masque ne servirait-il pas plutôt à acheter la paix, à contourner les désaccords possibles, à éviter de s’affirmer et de prendre sa place ou cacherait-il une méconnaissance de son corps, de son potentiel sexuel et de ce qui est aimé sexuellement? Ou encore, ce pourrait-il que les fausses croyances et les stéréotypes associés à la sexualité et aux relations sexuelles dictent la façon de se vivre tant qu’homme ou femme sexué(é)? Ce masque cache-t-il des envies ou des plaisirs refoulés et tabous? Malheureusement, le résultat final du port de ce masque est que la personne présente une image d’elle-même faussée et différente de qui elle est réellement intérieurement.



Le jeu

Faire l’amour est un jeu entre adultes consentants. Comme dans tous les jeux, il y a des clés d’or à suivre pour profiter pleinement de ce moment de plaisir sensuel, érotique et sexuel. Le consentement est indispensable et la sécurité physique et psychologique est importante. Pour les partenaires de jeu puissent se laisser-aller, il est essentiel qu’ils se sentent en sécurité. La présence de la peur d’être jugé, d’être incompris et/ou de ne pas être respecté crée un sentiment d’insécurité et limite l’accès à la volupté. Le sentiment de sécurité et de confiance favorisent l’intimité et les rapprochements satisfaisants. Le respect est primordial dans les jeux sexuels. Ceci signifie de prendre soin de l’autre et de soi-même en respectant les préférences personnelles et les limites de chacun. La communication permet de nommer ce qui est aimé et moins apprécié, de mettre ses limites et de faire des demandes claires. Verbalisez vos plaisirs. Les sons de plaisir entendus sont une source supplémentaire d’excitation sexuelle. Faites comme le Capitaine Jack Sparrow. Soyez audacieux, rigolo et volubile. Recherchez et sentez les plaisirs aussi petits soient-ils dans l’ensemble de votre corps. Prenez la route de l’authenticité pour découvrir les trésors insoupçonnés de votre potentiel sexuel. Participez, amusez-vous et jouissez des plaisirs ressentis dans ce jeu pour adulte.



Le masque et le jeu

Mettez le masque de Zorro ou celui de la princesse pour continuer à séduire la personne que vous aimez douze mois par année. Cette princesse peut devenir un homme à tout faire et Zorro une Madame Dougtfire. À l’occasion, ajouter un vrai masque ou tout autre objet à l’une de vos relations sexuelles pour briser la routine. Surprenez votre partenaire avec votre perruque de clown. Rire garanti.