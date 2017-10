Une croquette ou une autre, qu’est-ce qui est bon pour mon animal?

Lorsque vient le temps de choisir une nourriture pour votre animal, il est parfois difficile de s’y retrouver clairement. Afin d’éclaircir un peu le sujet, sachez qu’il existe trois gammes de nourriture sur le marché : les nourritures plus bas de gamme se retrouvent en épiceries ou autres magasins grandes surfaces, les nourritures de gamme intermédiaire se vendent dans les animaleries et les nourritures haut de gamme sont disponibles en cliniques vétérinaires. Cette distinction est possible grâce aux études et analyses approfondies que subissent les nourritures offertes en clinique vétérinaire.

L’élaboration de formules haut de gamme s’appuie effectivement sur les résultats d’études scientifiques effectuées dans des centres de recherche spécialisés. Elles bénéficient donc d’innovations constantes et de technologie à la fine pointe. Elles assurent également une salubrité et une appétence inégales. De plus, en mettant l’accent sur la qualité et la digestibilité des ingrédients, elles apportent une bonne assimilation des nutriments par votre animal afin de combler adéquatement ses besoins. Ces recherches et ces études à l’appui sont la seule façon d’obtenir la certitude que ces diètes renferment des ingrédients uniques et de qualité exceptionnelle, avec des résultats cliniques prouvés!

Offrir une nourriture de qualité optimale à votre compagnon aide considérablement au développement de son système immunitaire et lui permet ainsi une meilleure défense naturelle.



Cela maximise également la croissance des chiots et chatons en plus de contribuer au développement optimal de leur cerveau.



Ces nourritures haut de gamme permettant d’obtenir un pelage en meilleur santé, plus lustré et réduire ainsi la chute de poils.



Une qualité exceptionnelle de nutriments aide également au bon fonctionnement du système digestif, ce qui contribue à réduire le volume de selles produites en plus d’améliorer leur consistance.



De plus, parce que ces nourritures utilisent des ingrédients de haute qualité et qu'elles offrent une très grande digestibilité, vous servirez de plus petites portions à votre animal et votre sac de nourriture durera plus longtemps!



Le coût par portion est alors équivalent ou moindre à n’importe quelle autre nourriture sur le marché, pour une qualité optimale! Tout ceci permet non seulement d’améliorer la qualité de vie de votre animal, mais lui permet de vivre plus longtemps, et en santé!





Suivez notre prochain blogue pour d’autres sujets passionnants !