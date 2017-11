Des filles modèles? Toujours pas…

Suite à la guerre que Laura avait déclaré à Marie-Douce dans le tome 1, cette dernière s’envole vers Paris avec sa mère, son mari célèbre et son fils Corentin. Vivant maintenant séparées, Laura et Marie-Douce font face à de nouvelles aventures et de nouveaux défis qui les feront prendre beaucoup de maturité. De son côté, Laura développe une nouvelle amitié que personne n’avait vu venir, et elle s’en veut beaucoup pour ce qu’elle a fait subir à sa demi-soeur dans le passé. Pour Marie-Douce, la vie n’est pas toujours rose quand son coeur est tourmenté et que sa vie tourne autour de la célébrité de son beau-père. Ayant vécu un été complètement différent et loin l’une de l’autre, la paix sera-t-elle possible entre les deux jeunes filles?

Encore une fois, Marie Potvin m’a bien amusée avec Les filles modèles. Je l’ai lu sans m’arrêter, attendant de voir qu’est-ce que réservait ce tome 2. C’est une lecture vraiment chouette, légère et amusante qui me permet de me déconnecter complètement de ma réalité. Puisqu’il y a plusieurs dialogues, je ne me perd pas dans un tourbillon de description interminable, et je crois, que c’est un des points forts du roman. C’était bien de voir Marie-Douce dans un nouvel univers, à Paris, avec des gens riches et célèbres, et la voir évoluer mentalement et changer physiquement. Quant-à Laura, ce qu’elle fait pour Marie-Douce pendant son départ est très touchant. On voit qu’elle regrette beaucoup ses mauvaises actions et qu’elle souhaite être vraiment amie avec sa demi-soeur. Également, les choix qu’elle fait dans ce tome sont des preuves qu’elle commence à comprendre ce qui est vraiment important.

Même si ce roman est considéré Jeunesse, je crois qu’il s’adresse également aux jeunes adultes qui aiment la nostalgie et se replonger dans un statut d’adolescent!

Cette série s’annonce être vraiment géniale et surtout, pleines de petits rebondissements nécessaire à une lecture agréable et divertissante! J’ai déjà hâte de découvrir le tome 3!

Merci beaucoup Les éditions les Malins pour l’envoi de ce roman jeunesse vraiment le fun!





www.liveinfictionalworlds.wordpress.com www.facebook.com/liveinfictionalworlds