Chercher une aiguille dans une botte de ... chat!

Voici l’histoire de Zelda, une adorable chatte Rex Cornish de 1 an qui a été présentée en urgence à notre clinique. Tandis qu’elle jouait avec un fil à la maison, sa propriétaire l’a vu avaler ce fil… ainsi que l’aiguille à coudre qui se trouvait au bout! Elle s’est donc déplacée rapidement afin de procéder à son examen physique complet. Puisque l’examen approfondi de sa gueule ne démontra aucun fil ni aiguille, nous avons procéder à des radiographies de son abdomen. Comme une aiguille est assez dense pour être visible à la radiographie, il a été facile de constater que l’aiguille était située dans son système digestif.





Consciente des dommages importants que cette aiguille pouvait causer si elle perforait le système digestif de Zelda, sa propriétaire nous a donné l’autorisation pour procéder à la chirurgie. Une analyse sanguine complète a été effectuée et un soluté intraveineux a été mis en place avant la chirurgie afin d’assurer une sécurité anesthésique adéquate. Zelda a été anesthésié, son abdomen a été rasé et désinfecté avant qu’elle soit transférée en salle de chirurgie. Son abdomen a été ouvert et un examen minutieux de son système digestif a été effectué, permettant de localiser l’aiguille et de s’assurer qu’elle n’ait causé aucun dommage interne. L’aiguille et le fil ont été retirés, l’intestin fut refermé à l’aide de points de sutures et un lavage stérile de l’abdomen a été effectué avant la fermeture finale.

Zelda est retournée à la maison le lendemain de sa chirurgie avec des analgésiques et une alimentation adaptée pour quelques jours. Elle récupéra très bien de sa chirurgie et retourna à ses activités habituelles… en espérant qu’elle opte pour des jeux plus sécuritaires dans le futur! :)



