Maladie mentale : témoignage d'une mère

Pour cet article, c'est avec respect et gratitude que je vous présente le témoignage d’une mère qui a généreusement accepté d'exprimer et de faire connaître son vécu en lien avec la maladie de sa fille.

« En juillet 2008, en prenant la décision de m’installer en Beauce, je ne pouvais prévoir ce que la vie me réservait. Comment réagit-on quand on apprend que notre fille âgée de 27 mans reçoit un diagnostic de maladie mentale? D’abord, on ne veut pas croire qu’elle a fait une psychose, on nie ensuite qu’elle soit bipolaire. On refuse carrément qu’elle soit schizophrène, on ne croit pas non plus qu’elle soit schyzo-affectif. Pas ma fille, pas elle, pas une diplômée universitaire.

Un vrai cauchemar. Le diagnostic prend l’allure d’un verdict. Je vous fais grâce de l’enfer qu’elle a vécu et celui de toute la famille en même temps. On sait bien vous et moi que ce constat n’arrive pas instantanément. D’une hospitalisation à l’autre, d’une maison de thérapie en passant par un centre de crise, elle a dû faire face aux démons que cette maladie fait vivre.

Après 2 ans à essayer de garder la tête hors de l’eau, je n’en pouvais plus. Comme bien des parents, je m’étais mis en tête que MOI, je l’aiderais, je m’occuperais tellement d’elle qu’elle finirait par guérir. Pas facile de faire face à cette réalité. J’ai donc dû moi aussi consulter.

Je refusais de baisser les bras. Puis un soir d’avril en 2010, j’ai assisté à la réunion mensuelle des Fermières de mon village, le directeur du Sillon était l’invité. J’ai donc appris qu’il existait de l’aide pour les proches d’une personne qui souffrait de maladie mentale. Quel soulagement! Je réalisais que ne n’étais pas la seule à vivre cette dure réalité.

J’ignore si les autres familles comprennent plus vite que moi mais je me suis raccrochée à cette aide miraculeuse. Chaque semaine, je rencontrais un intervenant. D’une fois à l’autre, je versais moins de larmes. J’ai essayé de suivre tous les conseils prodigués. Il me répétait souvent que je devais apprendre à accepter cette maladie mais je refusais de laisser ce mot m’habiter. J’ai choisi d’apprendre à vivre avec cette maladie.

J’ai participé à des rencontres de groupe. J’ai suivi aussi les formations organisées par le Sillon afin d’en apprendre un peu plus sur cette maladie. Finalement, j’ai participé au Groupe Psycho-Éducatif appelé ‘’PAC’’.! Prévenir, agir et comprendre. C’est vraiment là que j’ai appris à lâcher prise. J’ai appris que je devais la laisser vivre.

Depuis le début de sa maladie, j’étais plus un Colombo qu’une mère aidante. J’ai finalement compris que je devais maintenant garder mes énergies pour moi. Je dois aussi vous dire que de son côté elle a fait tout ce qu’elle a pu pour apprendre à vivre avec cette fameuse maladie.

Elle a recommencé à travailler. Elle est fière d’elle et nous aussi. Son père, sa sœur et moi l’encourageons beaucoup. Les qualités qu’elle possédait avant 2008 sont toujours là. Elle essaie de faire face aux différents démons que la maladie apporte.

Je continue de fréquenter l’organisme le Sillon et je tente aussi de m’impliquer. Quand on rencontre des parents qui ont vécu les mêmes problèmes que nous, c’est plus facile de se comprendre. J’ai réappris à rire et je veux vivre ma vie. Quand Colombo veut revenir à la surface, je me pose une seule question… Qu’est-ce que je ferais si c’était sa sœur qui vivait cette problématique, quel serait mon comportement?...

Je me trouve très chanceuse de côtoyer des gens qui me comprennent et qui sont passés souvent par le même chemin. Le Sillon m’a permis de rire de nouveau.

Une membre du Sillon »

Catherine Cliche

