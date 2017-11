La gestation chez la chienne et la chatte

La durée normale de la gestation chez les chats et chiens est en moyenne de 63 jours. Cela peut par contre varier entre 58 à 68 jours. La confirmation de la gestation peut se faire de différentes façons. Une palpation délicate de l’abdomen entre le 25e et le 30e jour peut parfois nous permettre de poser un diagnostic de gestation. Accessible à partir du 30e jour, l’échographie permet de visualiser les embryons de même que leurs battements cardiaques afin de s’assurer de la vitalité des bébés. La radiographie est possible à partir du 45e jour de gestation et nous offre la chance de connaître le nombre précis de bébés à venir!

Les changements physiques de la mère se verront principalement à partir du dernier tiers de gestation. L’abdomen ainsi que les glandes mammaires augmenteront graduellement de taille. La présence de lait dans les glandes mammaires se fera tardivement, souvent dans les journées précédant la mise-bas.



Dans le dernier mois de gestation, les besoins nutritionnels de la mère sont presque doublés. Il est alors important de la nourrir avec une alimentation pour chiot ou chaton de haute qualité, et ce à volonté jusqu’au sevrage de ses petits. De l’eau fraîche doit être disponible en tout temps durant toute cette période, car la quantité de fluides corporels est grandement augmentée.

Durant la gestation, il est recommandé de contrôler l’exercice physique et de cesser les jeux plus brutaux afin de prévenir les impacts sur l’abdomen. De courtes périodes de jeux et des promenades en laisse sont toujours très appropriées.



