Les Gardiens des Portes

Québec, 2009. Un être sauvage chasse des jeunes femmes à la recherche de celle qui sera la clé de voûte, la femme qui pourra faire le pont entre le monde des morts et des démons et celui des humains. Abbygaelle est celle que l’être sadique convoîte. Vivant dans l’ignorance totale de sa vraie nature et de ceux qui la côtoient, la jeune femme part pour l’été accompagné des camarades de son père. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que ces camarades sont en fait la meute de métamorphes à laquelle elle appartient, tout autant qu’elle est destinée à Marcus, l’alpha. Sous l’emprise du monstre qui la pourchasse, Abbygaelle n’aura pas d’autre choix que de se soumettre à son sort et de réveiller l’animal qui sommeille en elle. Marcus et les autres devront tout faire pour protéger la nouvelle venue de ses visions horrifiantes et du mal qui la guette.

Wow! Sonia Alain m’a envouté avec ce premier tome de sa série Les Gardiens des Portes : Abbygaelle. C’était la première fois où je retrouvais dans un roman des êtres pouvant se transformer en créature à leur guise et de l’érotisme. C’est une expérience à retenter! (moi qui suis fan de loups-garous hihi) C’est en mélangeant le suspense, la romance, le folklore québécois et l’érotisme que l’auteure a créé une histoire mythique et formidable. La terreur qui règne dès le début du récit est palpable tout au long de la lecture et j’ai adoré vivre les ténèbres avec Abbygaelle et la meute.

J’ai beaucoup aimé la façon dont le récit prenait place au travers des régions que plusieurs connaissent au Québec. J’ai trouvé également très pertinent de retrouver des bribes de légendes qui se sont transmises de génération en génération. La relation conflictuelle entre Marcus et Abby était révoltante et excitante à la fois. Les passages érotiques sont décrits avec douceur et précision malgré la voracité sexuelle qui consume les deux amants. C’était une lecture très agréable, je recommande à tous ceux qui, comme moi, sont des adeptes de métamorphes, de romance et d’aventure.

Merci beaucoup à l’auteure, Sonia, pour l’envoi de ce premier tome qui est un coup de coeur!





