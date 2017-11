Planification financière pour la famille moderne

Il n'y a pas si longtemps, les conjoints prenaient leur retraite à peu près au même moment. Les couples faisaient alors de longs voyages ou pouvaient au moins passer plus de temps ensemble. La concomitance de leur retraite avait aussi pour effet de simplifier la planification financière – pour le conseiller financier, l'équation se limitait à deux prestations de retraite et la planification fiscale se faisait autour de la liquidation de quelques REER.

Mais aujourd'hui plusieurs personnes épousent des conjoints beaucoup plus jeunes qu'eux. Il arrive qu'un des conjoints approche de la retraite alors que l'autre a encore deux décennies devant lui sur le marché du travail. « Une telle réalité peut compliquer la situation financière du couple, affirme Jane Olshewski, directrice des programmes de planification financière au Groupe Investors : De nombreux autres facteurs devront alors être pris en compte. Par exemple, ils auront besoin d'aide pour calculer combien ils devront économiser en vue de leur retraite respective. S'ils choisissent de quitter le marché du travail au même moment, ils devront accumuler des sommes importantes pour être en mesure de financer la retraite du conjoint le plus jeune. Par contre, si l'un des conjoints continue de travailler, il se peut que celui qui prend sa retraite n'ait pas à puiser autant dans son REER ou son FERR ».

Selon Madame Olshewski, les enfants issus de mariages antérieurs peuvent aussi compliquer la donne. Si vous souhaitez laisser un héritage à vos enfants, une planification successorale plus poussée pourrait être nécessaire pour éviter qu’ils soient lésés parce que vous avez légué vos biens à votre conjoint plus jeune.

Ce ne sont là que quelques-uns des dilemmes de planification auxquels sont confrontés les couples présentant des écarts d'âge importants, mais ce ne sont pas les seuls. Rachel Johnson, 45 ans, et James Matias, 66 ans, ont six enfants – trois issus du premier mariage de James et trois de leur propre mariage. Ils doivent aussi s'occuper des parents de James, et les parents de Rachel pourraient avoir besoin d'aide dans l’avenir.

De plus, comme James est beaucoup plus âgé que Rachel, cette dernière pourrait devoir fournir des soins et de l'aide à son mari vieillissant.

Outre les questions d'ordre financier, les couples d'âges variés doivent prendre des décisions concernant leur vie future. « Les conjoints dans cette situation devraient-ils partir à la retraite au même moment?, demande Madame Olshewski. Le conjoint plus jeune pourrait vouloir prendre sa retraite et passer du temps avec l'autre conjoint et faire ce que font les couples à la retraite pendant qu'ils sont tous deux en bonne santé. Mais il se peut aussi que le conjoint plus jeune souhaite accomplir davantage dans sa vie professionnelle et ne soit pas encore prêt à prendre sa retraite. »

« Chaque couple doit analyser sa situation particulière et élaborer un plan de vie approprié, soutenu par un plan financier qui les mènera là où ils veulent aller – ensemble », de conclure Madame Olshewski.

Peu importe votre âge, votre conseiller financier peut vous aider à aller là où vous et votre conjoint voulez aller.

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.