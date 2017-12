Pistes pour choisir un cadeau extraordinaire

L’idée d’offrir des cadeaux aux personnes que nous aimons est encore plus présente en ce temps de festivité et de rassemblement familial. Le plaisir de donner et de recevoir ou, au contraire, le sentiment d’obligation, les tracas à savoir quoi donner, quel montant investir et à qui ainsi que le stress font partis de cette réalité du temps des fêtes. Voici quelques pistes de réflexion pour aider à sélectionner le cadeau le plus extraordinaire à qui vous souhaiter faire plaisir.

Un cadeau à pour but de faire plaisir à la personne qui le reçoit. Il est choisi en fonction des goûts de l’autre et il peut être tout à fait inutile à la vie de tous les jours. Ce cadeau représente un plus ou un extra offert à qui il est destiné. Il se peut que ce cadeau ne représente rien pour la personne qui l’offre ou même, qu’elle ne comprenne pas pourquoi est-ce que cette « chose » est aimée ou désirée. Peu importe si vous êtes d’accord ou non, comprenez ou non pourquoi ce cadeau fait plaisir. Le plus important est de reconnaître qu’un tel cadeau fait vivre des sensations agréables à la personne concernée. En fait, celle-ci reçoit beaucoup plus qu’un cadeau. Par ce choix personnalisé, elle reçoit le message que vous avez porté une attention particulière à ses goûts, à ses désirs et qu’elle est importante à vos yeux. Ce choix judicieux éveille une valeur sentimentale, symbolique ou significative chez la personne. En plus de savoir que vous l’aimez, elle le sentira. Il y aura une résonnance positive dans l’ensemble de son corps.

Les cadeaux sont beaucoup plus qu’une valeur monétaire. Il peut être au prix de un dollar et représenter un million pour celle qui le reçoit. Créer, préparer ou fabriquer un cadeau spécialement pour la personne rend ce présent unique et inestimable. Les cadeaux acheter ou bricolé à la main font penser à la personne à qui il est destiné. Par exemple, des assiettes en forme de pointe de pizza. Aucune utilité quotidienne mais rigolote à recevoir si la personne aime particulièrement manger de la pizza. C’est un clin d’œil à ses préférences gastronomiques et à son unicité en tant qu’homme ou femme.

Il est possible que le cadeau convoité soit à l’encontre de vos propres croyances comme par exemple donner un bouquet de fleurs qui se fanent après quelques jours. Cela peut sembler ridicule, en plus si vous vous arrêtez à votre croyance que l’on donne uniquement des fleurs aux endeuillés. L’effet de porter attention à ce que représente ce cadeau pour la personne sera plus bénéfique et surtout il sera porteur de sens pour celle qui reçoit votre cadeau. C’est oser mettre de côté vos propres croyances de ce qu’est un « vrai » cadeau ou de ce qui vous fait plaisir à donner pour porter votre attention en fonction de l’autre selon vos moyens et capacités.

Les cadeaux des plus simples peuvent être des plus appréciés. Profitez-en pour offrir votre présence, vos plus beaux sourires, votre bonne humeur, vos bons mots et votre plaisir d’être entouré des personnes que vous aimez. Ces cadeaux font chaud au cœur en tout temps.

Un rappel, le but est de faire plaisir à personne qui reçoit votre cadeau, de la surprendre et de la faire sourire. Le cadeau offert qui fait vibrer la personne deviendra extraordinaire à ses yeux.

Joyeux temps des fêtes à tous.