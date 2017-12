Une Épopée Grandiose…

Encore une fois, avec Enchantement, j’ai été transportée dans un monde entre le nôtre et celui de la magie, qui m’a tourmentée et apaisée à la fois. J’ai cru me retrouver réellement dans des endroits plus beaux, plus mystérieux les uns que les autres, et je remercie Evelyne Contant de m’avoir projeté dans une utopie que je chérie tendrement… La mythologie et le surnaturel.

L’heure est à l’apprentissage et à l’organisation pour Lou et son équipe. La quête vers la table d’émeraude se concrétise de plus en plus, et en sera une périlleuse. Ses amis et elle devront se soutenir et développer leurs pouvoirs, afin de réaliser le destin qui a été dessiné pour la jeune femme. Leur aventure commence en Atlandide, la mythique cité submergée par l’océan. Des épreuves rudes les attendent, des personnages sournois leur mèneront la vie dure… Lou n’est pas préparée à affronter ce qui se dresse sur son chemin. Comment pourra-t-elle se concentrer sur sa mission alors que Black et la vérité occupent ses pensées… Elle doit prendre son destin en main pour ne pas que sa mère soit morte en vain.

Je suis encore sous le charme de cette odyssée grandiose au coeur de l’Atlantide. Si vous me lisez régulièrement, vous savez à quel point je suis fanatique de tout ce qui touche aux mythes et légendes de cette planète. En plus d’être une grande admiratrice de la mythologie, je suis une grande LOVEUSE hehe. C’est pourquoi la relation entre Lou et Black me provoque autant. Leur chimie est perceptible bien au-delà des pages, et c’est tellement troublant. (BEN OUI UNE ÉTERNELLE ROMANTIQUE MOI HIHI )

J’aime le style d’écriture que l’on peut retrouver dans Enchantement. Avec une touche québécoise bien subtile, le récit est coordonné de façon à ce que le lecteur se remémore des éléments du livre précédent, sans devoir le feuilleter à nouveau. Bien sûr, je crois qu’il serait possible de monter d’un cran les descriptions psychologiques de chaque personnage, mais Evelyne s’améliore à chaque nouveau tome. Et bien que malgré le genre de schéma qui se retrouve dans plusieurs autres de mes lectures, je ne me lasse pas de lire du Young Adult, parce que c’est chouette, trépidant et une lecture facile.

Merci beaucoup à l’auteure pour sa confiance et n’hésitez pas à plonger dans l’univers attrayant de Enchantement Atlantide.





