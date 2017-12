Où vous conduira votre retraite?

Un bon plan financier vous aidera à mener le train de vie auquel vous aspirez à la retraite, sans craindre d’épuiser votre épargne.

VOUS FILEZ SUR L’AUTOROUTE quand tout à coup le voyant « essence » s’allume. L’inquiétude s’empare de vous. Jusqu’où votre voiture peut-elle se rendre? Allez-vous manquer d’essence? Atteindrez-vous votre destination?

Au volant, la solution n’est pas plus loin que la prochaine station-service. Mais il en va autrement quand il s’agit de la retraite. Difficile de faire le plein une fois que le compte d’épargne est à sec. Et il n’existe aucune sorte de dépanneuse qui puisse vous mener à bon port.

C’est pourquoi il importe de vous assurer de ne jamais « tomber en panne ». Pour ce faire, il est bon d’inclure dans votre plan de retraite des solutions vous procurant un revenu viager garanti.

Une route semée d’embûches

De nos jours, les Canadiens dont la retraite approche font face à des défis uniques, comme celui d’être coincés entre leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants et de leurs parents. Voici quelques-uns des virages que les Canadiens doivent négocier sur la route de la retraite :

Les parents vieillissants vivent de plus en plus longtemps et ont besoin de plus de soins et de soutien.

Les enfants mettent plus de temps à quitter le nid familial.

Un fort endettement devient plus difficile à gérer quand on approche de la retraite.

Comme les parents vivent plus longtemps, le transfert du patrimoine a lieu plus tard.

Votre itinéraire

Si vous mettez en oeuvre un plan financier bien conçu, vous surmonterez ces obstacles et vous pourrez profiter d’un style de vie agréable durant toute votre retraite.

Mais votre planification ne doit pas se limiter au montant de l’épargne dont vous disposerez le jour de votre départ à la retraite. Il faut bien sûr mettre le plus d’argent de côté avant de cesser de travailler. Mais il est encore plus important de bien placer et de bien gérer cet argent, avant et après votre départ à la retraite. Vous n’aurez peut-être pas besoin d’un million de dollars pour vous assurer d’une retraite confortable, mais vous avez besoin d’une stratégie financière mûrement réfléchie.

Un revenu garanti votre vie durant

Vous voulez pouvoir profiter de votre retraite et consacrer du temps aux activités qui vous plaisent, qu’il s’agisse de voyages passionnants, de nouveaux passe-temps, du golf ou de séjours au chalet. Cependant, la majorité de ces activités ont un coût qui s’ajoute à vos dépenses courantes.

Afin de ne jamais manquer d’argent, il est recommandé de recourir à des produits garantissant un revenu viager. Il existe diverses sources de revenus garantis, comme les prestations d’État (RRQ ou RPC), la Sécurité de la vieillesse (SV) et les régimes de retraite à prestations déterminées offerts par certains employeurs. Il existe aussi des produits spécialisés pouvant remplir le même rôle, comme des contrats de rente encaissables ou non. Par ailleurs, les assureurs offrent diverses solutions souples procurant un revenu garanti pour la durée dont vous aurez besoin.

Vous pouvez dépenser ces revenus garantis à vie, car vous savez que vous pourrez compter sur de nouveaux versements chaque mois. Une fois vos besoins essentiels comblés, vous pouvez affecter vos revenus supplémentaires, garantis ou non (des comptes de placement, par exemple), à des activités et des loisirs qui rehausseront votre vie de retraité.

Ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est de manquer d’argent une fois à la retraite. Avec l’aide de votre conseiller, élaborez un plan qui vous évitera de tomber en panne sur l’autoroute de la retraite.

