L'HÔTEL CANDLE LIGHT À JERSEY-MILLS

Plusieurs l'ont connu et la plupart en ont déjà entendu parler: le «Candle Light» qui était situé à la jonction de la 1re avenue et du boulevard Lacroix, aujourd'hui en face de Vallée Auto Occasion. La première photo nous montre cet établissement alors qu'il était dans ses meilleures années, en 1954. C'était un endroit très populaire, particulièrement dans les années '50, '60 et '70. On y présentait des musiciens de genres variés. On voit sur la deuxième photo le trio formé de Luc Fortin à la guitare, Roméo Lessard au violon et Mme Paquet au piano. De plus, c'était un rendez-vous pour les sportifs, les joueurs de ballon-balai et autres après leurs matchs. Et aussi les amateurs de course automobile les dimanches après-midi après les spectacles de courses enlevants, dans la 175e rue.

Il semble que c'est M. Denis Lessard qui a démarré cet hôtel au début des années '50, puis sa soeur Blanche Lessard en fut la deuxième propriétaire. Le plus loin dont je me souviens, cet Hôtel a appartenu à Gaston Cardin dans les années '60, puis Denis Chabot, ensuite Sauveur Bourque... La dernière photo nous montre le même endroit en 1970. Il n'a pas tellement changé d'apparence par la suite et a été démoli à la fin de 1991, soit il y a déjà plus de 25 ans ! On a construit sur le site un édifice à bureaux de deux étages vers 2012. Comme on dit, le temps passe vite!

Photos 1 et 3 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.