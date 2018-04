245 PIEDS DANS LES AIRS

Les clochers de notre église doivent être repeints à environ tous les dix ans pour demeurer en bon état. Jacques Thibaudeau (à gauche) les a repeints à plusieurs reprises. Il est entrepreneur-peintre spécialisé en toitures et clochers d'églises. Il en a peint plusieurs un peu partout en province, mais le plus haut qu'il a fait est celui de Saint-Georges, qui mesure 245 pieds de haut, soit l'équivalent d'un édifice de 24 étages. À son extrémité est fixée la croix que nous apercevons, de 10 pieds de hauteur. Et le coq qui domine le tout fait 18 pouces de haut. Ici M. Thibaudeau est photographié avec son employé Jeannot Roy, cette photo ayant paru dans l'Éclaireur-Progrès du 24 juillet 1974. Il faut un sang froid à toute épreuve pour s'habituer à ce genre de travail. Combien d'entre nous seraient assez casse-cou pour oser aller prendre une pose semblable? On voit qu'ils sont attachés au niveau de la ceinture, mais quel exploit quand même, simplement extraordinaire! En plus des problèmes de vertige, n'oublions pas que cette croix date de plus de 100 ans, est-elle encore assez solide pour que ses bras supportent le poids de 2 hommes? Faut croire que oui.



La pointe du clocher oscille de 11 pouces (27 cm) par grands vents. D'où l'importance d'en effectuer la peinture lors de journées sans vent. Statistiques vraiment impressionnantes, tout un monument ! Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherche de Pierre Morin.