Profitez de chacun des crédits d’impôt

Réduisez au minimum la ponction du fisc en profitant de tous les crédits auxquels vous êtes admissible, à commencer par les stratégies courantes d’allègement fiscal suivantes pour 2017.

Crédits de base

- Crédit personnel de base du fédéral – porté à 11 635 $.

- Montant pour époux ou conjoint de fait ou montant pour personne à charge admissible – pour tout conjoint ou personne à charge admissible ayant un revenu net inférieur à 11 635 $.

- Crédit canadien pour aidant naturel – nouveau pour 2017, il remplace les anciens crédits d’impôt : le crédit pour aidants naturels, le crédit pour personnes à charge ayant une déficience et le crédit pour aidants familiaux. La valeur du crédit est déterminée par la relation avec la personne à charge pour laquelle le crédit est demandé, son revenu et l’admissibilité à d’autres crédits d’impôt.

- Crédit pour personnes handicapées – portion inutilisée transférable à un parent ayant la charge. De nombreux autres crédits pour personnes handicapées ont été augmentés.

- Crédit pour frais médicaux – combinez tous les frais de la famille dans la déclaration de revenus du conjoint au revenu le moins élevé afin de générer un crédit plus élevé; ou optimisez ce crédit en accumulant tous vos frais sur une période de 12 mois se terminant dans l’année d’imposition courante. Les primes des régimes d’assurance maladie personnels, y compris les primes d’assurance voyage, pourraient aussi être admissibles. Vérifiez la longue liste des dépenses admissibles à www.cra-arc.gc.ca.

- Crédit pour dons de bienfaisance – optimisez-le en combinant les dons dans une seule déclaration de revenus ou en reportant l’ensemble des dons pour profiter d’un taux plus élevé applicable aux dons supérieurs à 200 $. Demandez les crédits qui n’auraient pas été réclamés au cours de n’importe laquelle des cinq années d’imposition précédentes.

Baby-boomers et aînés

- Crédit en raison de l’âge – pour les personnes de plus de 65 ans touchant un revenu net inférieur à 84 597 $. Transférez la portion inutilisée à votre conjoint si vous êtes à sa charge.

- Crédit pour revenu de pension – réclamez jusqu’à 2 000 $. Transférez la portion inutilisée à un conjoint admissible.

- Fractionnement du revenu de retraite – il peut être avantageux d’attribuer jusqu’à la moitié de votre pension admissible au conjoint au revenu le plus faible.

Enfants

- Frais de garde d’enfants – incluez les frais de garde qui vous permettent à vous ou à votre conjoint de travailler ou de suivre un cours de formation. Doit habituellement être demandé par le conjoint au revenu le moins élevé.

- Frais d’adoption – demandez jusqu’à 15 670 $ pour une adoption menée à terme en 2017. Le crédit peut être fractionné entre les parents adoptifs.

Étudiants

- Demandez les frais de scolarité, de même que l’intérêt sur les prêts étudiants admissibles – le parent, l’époux ou le grand-parent qui a l’étudiant à sa charge peut demander une partie ou la totalité du montant des frais de scolarité quand le crédit lui est transféré, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

- Même si les crédits pour études et pour manuels sont éliminés depuis le 1er janvier 2017, les montants non réclamés au titre de ces crédits et reportés d’années antérieures à 2017 peuvent toujours être réclamés.

Autres possibilités d’allègement

Cotisations à un régime de retraite d’employeur – selon les limites prévues.

Crédit pour le transport en commun – demandez un montant pour les coûts d’un laissez-passer mensuel ou d’une carte de paiement électronique, mais seulement pour l’utilisation de services de transport en commun jusqu’au 30 juin 2017.

Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation – 5 000 $ pour certains acheteurs qui ont acquis une habitation admissible.

Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les crédits d’impôt abordés plus haut, informez-vous auprès de votre conseiller financier pour d’autres stratégies susceptibles de réduire davantage votre note fiscale.

