Protégez votre animal des tiques et des puces, c'est aussi protéger les membres de votre famille!

Le printemps est enfin à nos portes ! La saison estivale correspond également à la saison des puces et autres parasites externes (tiques, mites de peau, mites d’oreilles, poux). C’est donc le moment d'effectuer une prévention et couvrir la saison à risque. En terrain québécois, celle-ci s’étend de la mi-mai à la mi-novembre pour la majorité de ces parasites. Les tiques, quant à elles, sont actives entre la mi-avril et la mi-décembre, étant résistantes à des températures inférieures. Il est donc important de couvrir la totalité de la saison, en fonction du style de vie de votre animal.

L’infestation par ces différents parasites peut passer inaperçue, entraîner une légère irritation et même provoquer des démangeaisons intenses, des rougeurs, des otites, et la chute des poils, de l’anémie. De plus, les puces peuvent transmettre des vers plats et les tiques peuvent infecter son hôte de la maladie de Lyme. Certains de ces parasites externes peuvent aussi créer une infestation de votre domicile, les puces étant les grandes championnes à ce niveau. Une puce adulte pond de 30 à 50 œufs par jour! Ces œufs tombent sur le sol, éclosent en larves qui se transforment en cocons qui eux peuvent survivre dans l’environnement jusqu’à 6 mois!

Le ver du cœur est un parasite affectant principalement le chien et est transmis par les moustiques. Lorsqu’infecté, le moustique dépose une larve dans le sang de votre chien en le piquant. Cette larve se rend au cœur pour se transformer en ver adulte pouvant mesurer jusqu’à 30 cm de long! Ces vers se multiplient pour finir par obstruer les cavités cardiaques ainsi que ses vaisseaux. Imaginez les conséquences!

La prévention demeure la meilleure méthode pour ces différents parasites cutanés et sanguins. Les différents produits préventifs prescrits en clinique vétérinaire vous assurent une efficacité et surtout une sécurité pour votre compagnon. Ces produits formulés soit en application locale ou en administration orale, offrent une gamme de protection très variée.

Pour les chats et les chiens qui profitent de cette période pour chasser des proies, sachez qu’ils s’infectent malheureusement de parasites gastro-intestinaux via cette activité. Ces parasites sont nocifs pour leur santé, peuvent entraîner différents symptômes comme des signes digestifs, une perte de poids, une démangeaison anale mais passent le plus souvent inaperçus. N’oubliez pas que de tous les parasites gastro-intestinaux qui existent chez nos animaux domestiques, plus de la moitié peuvent se transmettre à l’homme. Pour votre santé et la leur, mieux vaut les vermifuger!

N’hésitez pas à vous informer auprès de notre personnel qualifié, il nous fera plaisir de vous proposer un produit qui convient aux besoins de votre animal!