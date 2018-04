LA PLUS BELLE MAISON DE NOTRE VILLE

Tout le monde à Saint-Georges connait cette superbe résidence qui fut bâtie en 1909 au coût de 6800$. Avec respect pour toutes les autres et sans vouloir rien leur enlever, cette maison est sans contredit l'une des plus belles de la ville. Elle fut construite sur un terrain surélevé afin de lui assurer une vue dégagée sur le centre-ville. Elle fut bâtie par les menuisiers et ébénistes Joseph Gilbert et son frère, et c'est le fils de Joseph, le notaire Adélard Gilbert qui s'en porta acquéreur. Puis elle passa aux mains de son fils le notaire Marcel Gilbert vers 1953 jusqu'aux environs de 1968. Par la suite, sa soeur Raymonde (fille d'Adélard) et son époux Vincent Rodrigue y habitèrent pendant plus de 50 ans et y élevèrent leur famille. L'architecture de la maison s'inspire du style victorien que l'on retrouve souvent en Nouvelle-Angleterre. Sur la façade, nous y voyons un exemple des célèbres «tours de la veuve». Cette architecture provient des modèles de maisons que l'on retrouvait au bord de la mer au début du siècle dernier. Dans la soirée du mercredi 26 décembre 1984, ce joyau est passé à un cheveux d'être détruit par le feu. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, l'incendie a pu être maitrisé rapidement et l'essentiel des dégâts a été limité au sous-sol. Le feu aurait pris dans un récipient de cendres, placé près de la fournaise. Les pompiers ont craint que le bois cordé dans la cave prenne feu. Malgré tout, les dégâts ont été de l'ordre de 10,000$, causés surtout par l'eau et la fumée. Mme Raymonde Gilbert est décédée le 2 décembre 2016 à l'âge vénérable de 91 ans. Leur maison fut par la suite mise en vente et c'est M. Gaston Poirier qui s'en est porté acquéreur en septembre 2017, on dit qu'il est tombé en amour avec celle-ci. Espérons qu'il l'entretiendra de façon à ce qu'elle soit préservée encore longtemps dans toute sa splendeur, au grand plaisir de tous les géorgiens. C'est un monument historique, elle est classée patrimoniale. Texte et recherches de Pierre Morin.