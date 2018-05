LE CENTRE-VILLE EN 1975

Voila une photo qui rappellera bien des souvenirs à ceux qui ont connu la période glorieuse de notre première avenue dans les années '70. Les gens magasinaient sur cette artère qui regroupait alors tous les principaux commerces de la région. On aperçoit, de gauche à droite: le fameux magasin A.L. Green, le premier édifice doté d'un escalier roulant à Saint-Georges. Puis le très connu Magasin Davis à son meilleur, le photographe Rosaire Gamache. Et du côté droit, en commençant par le plus rapproché: Chaussures Paul-Maurice Bégin, le Pet Shop de Charles Nolet, le Roi de la Patate (fondé par Georges Côté, et plus tard M. Caron), le notaire Maheux, Paquet Sportif, l'épicerie Drouin et Paquet (là où on voit beaucoup de monde sur le trottoir), l'inoubliable magasin Farmer, les Utilités Modernes de M. Gamache, et une partie de l'annonce d'Avco Finance entre le Roi de l'Habit Jean-Paul Lapointe et la Régie des Alcools... Incroyable: tous ces commerces sont disparus. Les temps changent, et les commerces aussi, certains disparaissent et d'autres les remplacent. C'est une roue qui tourne et ne s'arrête jamais. Le seul survivant (un rare qui ne disparaitra probablement jamais) a changé de nom et d'endroit: la Régie des Alcools est devenue la Société des Alcools et est rendue depuis longtemps dans le secteur de la Station. Quels souvenirs ! Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.