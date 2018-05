LA JOURNÉE DES POUPÉES

J'ignore si c'est comme ça qu'on l'appelait, mais me semble qu'on devait utiliser une expression du même genre pour désigner cette fête. Probablement la photo la plus attendrissante qui a été publiée ici à date: un groupe de jeunes fillettes vêtues de chic robes longues et tenant chacune une poupée dans ses bras. Elles ont toute la vie devant elles, que deviendront-elles plus tard? A-t-on voulu leur donner un aperçu de leur futur rôle de maman en les faisant tenir ainsi un bébé dans les bras?



Or, ici justement, on n'a pas à se poser ces questions sur leur avenir puisqu'elle font maintenant partie du passé, cette photo ayant été prise il y a environ 80 ans! Le passé se confond avec l'avenir! Celles qui sont encore en vie sont maintenant âgées d'environ 90 ans ou plus. À noter que ces jeunes filles pouvaient avoir quelques années de différence car à l'époque, on regroupait souvent plusieurs élèves d'âges différents dans un même groupe vu qu'il n'y avait pas suffisamment d'élèves du même âge pour former une seule classe pour chaque âge.



Cette photo fut prise à la suite d'un spectacle de théâtre de fin d'année qui a eu lieu au couvent du Bon-Pasteur.



Elles sont identifiées au bas de la photo. J'en reconnais trois. La dernière à droite sur la 3e rangée: Mme Raymonde Gilbert, fille du notaire Adélard Gilbert et épouse de M. Vincent Rodrigue, qui habitèrent la plus belle maison de Saint-Georges dans la courbe de la 123e rue. Mme Gilbert est décédée en 2016 à l'âge de 91 ans. La dernière à droite de la dernière rangée: Mme Jeanne D'Arc Morin (aussi connue sous le nom de Jeanne D'Arc Allaire) qui a travaillé pendant plusieurs années comme commis-vendeuse au magasin A.L. Green de la 1re avenue ainsi que Chez Greenberg au Carrefour. Elle a eu 4 enfants et est décédée en 2016 à l'âge de 91 ans. Et la deuxième à gauche sur la première rangée: Mme Thérèse Catellier, âgée de 92 ans, (veuve de M. Louis-Georges Fortin) encore en forme avec une mémoire exceptionnelle, elle se souvient de la prise de cette photo. 1re rangée: Lucienne Dubé, Thérèse Catellier, Thérèse Roberge, Noëlla Grondin.

2e rangée: Geneviève Rhéaume, Clémence Maheux, Monique Rhéaume, Rachel Rodrigue.

3e rangée: Hélène Vander Heyden, Madeleine Maheux, Colette Corriveau, Raymonde Gilbert.

4e rangée: Georgette Morency, Madeleine Grondin, Isabelle Rhéaume, Jeanne d'Arc Morin.

Photo du fonds de Mme Kathleen Rodrigue Laffont. Texte et recherches de Pierre Morin.