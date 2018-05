Incandescence

Il y eu la Quintessence. Un tout, formé d’une source d’énergie où quatre éléments apparurent pour devenir une force instable. Aelys est une initiée, elle a le pouvoir de contrôler le feu… Ou bien est-ce le feu qui la contrôle? Liam travaille pour l’Ordre, il chasseles initiés et leur potentiel afin de réduire leur race au néant… Une attirance presque incontrôlable prend les deux jeunes adultes par surprise… Mais qu’arrive-t-il quand on s’approche trop près d’une flamme? On fini par s’y brûler… Entre Londres et l’Écosse, ils mèneront un combat irréel qui les changera pour toujours.

J’ai été agréablement surprise par la plume fluide et constante de Janney! Je suis étonnée d’avoir lu un roman québécois fantastique avec autant d’aisance car à l’habitude, certaines tournures de phrases ou expressions mettent un frein à mon enthousiasme, mais pas ce coup-ci! Le fait que les aventures des personnages principaux se déroulent en Europe était rafraichissant! Il est facile de voir que l’auteure a fait plusieurs recherches et connait bien les lieux pour permettre au lecteur de se transporter dans son univers. L’histoire est intriguante, même s’il est parfois plus facile d’appréhender où le déroulement s’en va. Mais que voulez-vous, on ne peut pas réinventer le Young Adult, n’est-ce pas?

De plus, j’ai beaucoup aimé la légère touche d’érotisme entre Liam et Aelys. L’attraction surnaturelle entre eux était palpable et il était facile de comprendre le lien très intense qui les unit. Les personnages ont tous une bonne force de caractère et j’ai vraiment hâte de voir vers où l’auteure va nous mener avec la suite de ce premier tome! Incandescence est la lecture parfaite pour tout amateur de magie, d’amour et d’animosité! Est-ce qu’on peut parler de la couverture aussi?! BELLISSIMA! Félicitations Janney, ton histoire vaut la peine d’être lue et découverte!

Bon, le seul bémol dans tout ça c’est… Le surnom que Liam donne à Aelys… AHAHAHAH

Merci beaucoup à Luzerne Rousse pour l’envoi de cette belle découverte québécoise!





