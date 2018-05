5 nouveautés pour épater vos proches cet été!

Cabaret de cirque –

Le Monastère Le Monastère est un cabaret de cirque qui cumule plus de 20 ans d'expérience en tant qu'artistes de cirque sur des spectacles autour du monde. Ce groupe fondé par Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais, originaire de La Guadeloupe en Beauce, offre maintenant ses services pour créer des spectacles sur mesure et adaptés pour vos événements spéciaux cet été! Aussi, pour une 2e année consécutive, le Monastère produira des spectacles en Beauce cet été; les 8-9 et 15-16 juin 2018 au Ranch Gagnon de Saint-Évariste-de-Forsyth! En savoir plus