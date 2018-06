L'ÉPICERIE HÉLÉODORE CARON

Voila qui va faire plaisir aux gens de l'ouest: une épicerie, petite comparée aux supermarchés d'aujourd'hui, mais très populaire dans les années 1950 et 1960, sur la première avenue, pas très loin du Salon funéraire Roy & Giguère, mais du côté opposé de la rue. C'est en 1952 que M. Caron achète de M. Alfred Veilleux un petit commerce d'épicerie sur ce qu'on appelait alors la rue Principale à Saint-Georges ouest. Dès son installation, il ajoute un département de boucherie, faisant à l'arrière de son édifice l'abattage de porcs et de boeufs, comme c'était la coutume à l'époque. Et en 1958, il réalise un coup de maître: un agrandissement qui en fait une des plus spacieuses et des plus attrayantes épiceries en ville. Son slogan publicitaire, répété régulièrement au poste de radio CKRB, était: «Héléodore les aubaines en or». Deux fidèles employés furent longtemps à son service: MM Bruno Poulin et Jean-Claude Labbé qui y travaillèrent pendant plus de 15 ans.

Vers 1975, M. Caron vendit son commerce et le nouveau proprio Fernand Bureau changea le nom pour «La Petite Épicerie» et l'exploita lui aussi pendant plusieurs années. Le bâtiment existe encore mais c'est aujourd'hui une maison d'habitation. La photo n'est pas jeune, car le numéro de téléphone affiché n'a que 3 chiffres. De plus, la loi 101 n'était pas en vigueur puisque les affiches annonçant les cigarettes Sportman sont en anglais, curieux pour une ville 100% francophone, mais c'était comme ça à l'époque. Souvenir impérissable pour ceux qui l'ont fréquenté.

Photo de 1958, de Rosaire Gamache, Fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.