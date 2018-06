LES GARDIENS DU CLOCHER DE L'ÉGLISE DE SAINT-GEORGES

Avez-vous déjà remarqué les deux statues qui veillent sur le clocher principal de l'église de Saint-Georges? De chaque côté, on aperçoit ces magnifiques statues dorées qui furent fabriquées par M. Louis Jobin, le même qui a sculpté le monument de saint Georges au moment de la construction de l'église en 1900-02. Elles ont été faites en bois avec un revêtement de plomb recouvert de dorure. Elles font plus de deux mètres de hauteur (2,2 m). Celle de gauche représente saint Joseph et celle de droite est saint Jean-Baptiste (photo 1). On les appelle les «gardiens» du clocher, mais on se demande bien ce qu'ils gardent. En effet, les quatre cloches pèsent au total 7937 livres, la plus lourde oscillant à 3500 livres et la plus légère «seulement» 1050 livres. On comprend que ce n'est pas demain la veille que quelqu'un entreprendra d'aller voler de tels poids lourds. Mais même s'ils ne travaillent pas vraiment fort, l'usure du temps et surtout les intempéries leur font la vie dure: en novembre 1984, on a dû les descendre de leur piédestal et les entreposer dans le sous-sol de la sacristie car elles étaient en très mauvais état, la statue de saint Joseph n'avait plus que son revêtement de plomb. On a dû les réparer, c'est la firme Hervé Pomerleau qui a effectué cette restauration. Par la suite, on les a remontées à leur place le dimanche 8 septembre 1991.

Lorsqu'elles furent descendues, des gens ont pu les photographier de près dans les jours précédant leur ascension, alors qu'elles se trouvaient à côté de l'église. La photo 2 nous les montre de face, tandis que la photo 3 nous donne une idée de leur dimension par rapport à une adulte de taille normale.

Quand on connait leur longue histoire, on les remarque encore davantage. Espérons que ces deux saints ne souffrent pas trop du vertige.

Photo 1 du fonds Claude Loubier. Photo 2 courtoisie de M. Yvon Thibodeau. Photo 3 courtoisie de M. Guy Roy (c'est sa fille qu'on voit sur la photo). Texte et recherches de Pierre Morin.