Ne pas mourir, ne pas échouer… Vivre

La Terre Brûlée : Est-ce que le WICKED est vraiment bon? Thomas ne le croit pas. Après tout ce qu’ils ont dû endurer dans Le Labyrinthe, c’est au tour de l’épreuve de la Terre Brûlée, où vivent les fondus, ces êtres qui étaient avant humains et qui ne sont plus que des fous alliés affamés de viande. Thomas ne sait plus à qui faire confiance… Il pense à Gally qui a tué sans aucun remords ce pauvre Chuck… À quoi bon rester en vie si c’est pour voir ses amis devenir complètement barjos? En s’échappant des installations du WICKED, les sujets qui ont fait Le Labyrinthe se rendront vite compte que les épreuves ne sont pas terminées, et que ce qui reste à venir n’est rien de plus beau que ce qu’ils ont connu. Vivant encore avec la perte de sa mémoire à long terme, il arrive à Thomas de se remémorer, de voir des choses qu’il avait oublié… Qu’arrivera-t-il après cette épreuve???

Le Remède Mortel : Ce foutu WICKED ne les lâchera donc jamais?! Quand est-ce que les épreuves tireront-elles à leur fin? Plus dans la brume que jamais, Thomas ne sait plus en qui confier sa foi. Et il ne sait même pas s’il lui en reste, de la foi. À la suite d’une révélation choc, Thomas est abasourdi… Pourquoi est-il immunisé, pourquoi pas son ami Newt, qui devient de plus en plus sénile? S’évader ne sera pas une mince tâche, mais Thomas et Minho y croient. Dans un monde où l’on vous conditionne à vous méfier de tout, comment est-ce possible d’avancer sans se retourner?? La fin est proche, mais quelle fin? La fin des épreuves, ou bien la fin du monde..?

Je classe désormais la série Le Labyrinthe dans mes favorites! Le premier opus, que j’avais beaucoup aimé, n’est rien à côté du troisième livre! La dystopie est l’un de mes genres favoris en YA (young adult), mais James Dashner a mis la barre haute en créant l’univers terrifiant dans lequel nous suivons Thomas et ses amis. Dans ses livres, nous retrouvons beaucoup de méfiance et de trahison, mais surtout, de la grande amitié et tellement d’espoir. Il ne faut jamais oublier que la lumière n’est pas éteinte pour toujours. Attention, spoiler alert : NEEEEEEWWWWWWWWWWWWWTTTT!!!! J’ai pleuré comme un vrai bébé, je ne peux pas pardonner cette mort à l’auteur! Sans parler de toutes les autres…

Une subtile histoire d’amour, des personnages tellement courageux et déstabilisés…

J’ai été fascinée, du début à la fin. Si je peux me permettre, ne juger pas un livre par son film, parce que le film inspiré par le livre La Terre Brûlée était plus que mauvais, à comparer du livre. Enfin, ce sont mes goûts et mon opinion que je vous donne, je vous invite à me donner votre avis concernant les films VS les livres!

Bien que j’ai adoré ces livres, j’ai toujours l’impression qu’il me manque des informations concernant le passé des sujets et certaine choses concernant le WICKED. Je ne sais pas si j’aurai à lire le préquel de la série… Vous en pensez quoi?

Merci infiniment Interforum Éditis Canada pour l’envoi de cette série qui se mérite une place dans ma bibliothèque des chouchous!





