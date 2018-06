Dites non au remboursement d’impôt et faites fructifier votre argent toute l’année

BIEN DES GENS SE RÉJOUISSENT à l’idée de recevoir un remboursement d’impôt, surtout s’il est d’un montant considérable, mais c’est illogique. Si vous recevez un remboursement, c’est parce que vous avez payé trop d’impôt durant toute l’année. En fait, vous avez prêté de l’argent au gouvernement, sans toucher d’intérêts. Plus votre remboursement est élevé et plus vous avez prêté. Heureusement, il est possible de conserver une plus grande partie de votre argent durant l’année et de le mettre à votre service.

La solution

Si vous déclarez au fisc des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) autrement que par retenues sur le salaire, des frais de soins aux enfants, des intérêts sur des prêts à des fins de placement, une pension alimentaire ou des prestations de soutien, des dons de bienfaisance ou des pertes de location, vous pouvez demander à votre employeur de réduire l’impôt retenu sur votre paie.

Il suffit de remplir le formulaire T1213 de l’ARC, « Demande de réduire des retenues d’impôt à la source », qui tient sur une seule page, et de le faire parvenir au bureau des services fiscaux de votre région. Vous pouvez remplir ce formulaire à n’importe quel moment, pourvu que vous n’ayez aucune déclaration ni aucune cotisation fiscale en retard. Dès que votre demande sera approuvée, l’ARC autorisera votre employeur à retenir moins d’impôt sur votre paie. Téléphonez au 1 800 959-8281 pour connaître l’emplacement du bureau des services fiscaux le plus proche1.

Les résidents du Québec doivent également remplir le formulaire TP-1016, « Demande de réduction de la retenue d’impôt pour un particulier ou un travailleur autonome » pour que Revenu Québec autorise la réduction de leurs retenues d’impôt provincial.

Combien pourriez-vous conserver?

Supposons que votre salaire annuel est de 80 000 $ et que votre taux d’imposition marginal est de 35 %. Supposons par ailleurs que vous versez des cotisations de REER de 6 000 $ autrement que par retenues sur le salaire et que vos frais de soins aux enfants s’établissent à 5 000 $ par année. Si vous remplissez le formulaire T1213, votre revenu mensuel après impôt pourrait passer de 4 580 $ à 4 900 $, une différence de 320 $2.

Songez à ce que vous pourriez faire de cet argent supplémentaire. Avant d’acheter un plus gros téléviseur, songez aux moyens de faire fructifier cet argent. L’utilisation idéale de ces sommes dépendra de votre situation et de vos objectifs. Voici des suggestions susceptibles de vous aider à vous débarrasser de vos dettes et à épargner pour l’avenir.

Moyens de réduire votre dette

Remboursez votre carte de crédit et vos prêts à la consommation

Si vous maintenez un solde sur votre carte, votre argent sert à payer des intérêts à un taux élevé au lieu de fructifier. Diminuez vos frais d’intérêt en remboursant d’abord les dettes assorties des taux d’intérêt les plus élevés.

Remboursez votre prêt hypothécaire

Que vous ayez souscrit un prêt conventionnel ou une marge de crédit, vous pourriez économiser des milliers de dollars en réduisant votre capital plus vite que prévu, et vous vous débarrasseriez de votre dette plus rapidement. Passez en revue les conditions de votre contrat et tirez avantage de toutes les options de remboursement anticipé qui n’entraînent pas de pénalité.

Moyens d’épargner davantage

Versez le maximum à votre REER

Prenez la résolution de placer dans votre REER tout l’argent supplémentaire dont vous disposez maintenant. Si vous versez de plus grosses cotisations tout au long de l’année, votre argent aura plus de temps pour fructifier avec report d’impôt.

Résultat : Vous maximiserez votre capital-retraite.

Versez le maximum à votre CELI

Les sommes que vous placez dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) se capitalisent en franchise d’impôt et les retraits ne sont pas imposables. Cela en fait l’instrument idéal pour épargner en vue d’achats plus ou moins importants. Le CELI peut aussi servir de fonds d’urgence et vous dépanner si vous perdez votre emploi, tombez malade ou entreprenez des rénovations.

Ouvrez un REEE

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) sert à épargner, avec report d’impôt, en vue des études postsecondaires d’un bénéficiaire. L’idéal est d’y cotiser le plus tôt possible pour tirer profit de la capitalisation et des subventions de l’État.

Ouvrez un REEI

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) permet à une famille d’assurer la sécurité financière à long terme d’un membre atteint d’une invalidité. Si vous cotisez tôt, l’actif de votre REEI aura le temps de fructifier et vous pourriez avoir droit à des subventions de l’État.

Pourquoi accorder au fisc un prêt sans intérêt? Conservez l’argent qui vous appartient et atteignez ainsi plus rapidement l’indépendance financière. Pour de plus amples renseignements, consultez un comptable ou un fiscaliste.

1 Vous pouvez aussi consulter la liste qui se trouve à l’adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/cntct/tso-bsf-fra.html