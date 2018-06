LE CAFÉ ROYAL

Tous le connaissent, quel que soit leur âge: le fameux Café Royal qui existe depuis plus de 80 ans. C'est l'un des plus anciens restaurants de la province de Québec. La première photo nous le montre en 1953.

Le premier restaurant qui ouvrit à cet endroit, vers 1935, fut le Café Chez Pit (photo 2). Deux ans plus tard, celui-ci était remplacé par le tout nouveau Café Royal. C'est parce qu'il fut inauguré le jour même du couronnement du roi d'Angleterre Georges VI, soit le 12 mai 1937, qu'on l'appela «Royal», ce qui explique aussi l'enseigne en forme de couronne qu'on adopta. Un des grands avantages de ce restaurant était d'être situé sur l'une des principales intersections de la ville (à l'époque), soit au coin de la rue Saint-Antoine (aujourd'hui 120e rue) et de ce qui était alors la route Lévis-Jackman, soit la route 23 jusqu'à la fin des années '50. Le premier propriétaire en fut M. Calixte Rhéaume, qui l'exploita avec grand succès jusqu'en 1945. La 3e photo nous montre la façade du bâtiment à la fin de l'été 1937. Un grave incendie ravagea l'édifice le 21 décembre 1948, tel qu'on le constate à la photo 4, ce qui entraîna la suspension des activités pendant plusieurs mois, mais on a rénové et continué.

Puis le talentueux Henri-Louis Méthot prit la relève et continua de performer, avec son fameux poulet en broche (première rôtisserie en Beauce), ses tartes aux oeufs et aux sucres (primées à Montréal) et sa délicieuse sauce BBQ, recettes originales encore servies aujourd'hui. M. Méthot en fut propriétaire jusqu'à sa retraite en 1980. Depuis ce temps, c'est M. William Schaffner et sa conjointe qui l'opèrent avec autant de succès depuis le 8 septembre 1980. On y sert encore les mêmes plats succulents, dont le divin gâteau Saint-Honoré, un délice irrésistible. C'est l'excellence qui continue.

La 3e photo est du fonds Renaud Gilbert. Les 3 autres sont du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.