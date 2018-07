L’obésité chez les animaux de compagnie

L’obésité, bien que très répandue chez nos animaux de compagnie, est considérée comme une maladie en soit et ne devrait pas être banalisée. L’obésité est causée par un manque d’activité physique et un apport calorique quotidien trop élevé. Les animaux nourris à volonté, recevant des gâteries riches en calories ou de la nourriture de table, sont prédisposés à développer un surplus de poids.

L’obésité peut prédisposer à de nombreux problèmes de santé tels le diabète, les maladies cardiaques, la constipation, l’ostéoarthrose, les ruptures ligamentaires, les infections urinaires, etc. L’espérance de vie des animaux en surplus de poids est même réduite en moyenne de deux ans! Voilà pourquoi il est très important pour votre animal de maintenir un poids santé.

Si votre animal présente de l’embonpoint, mettez en place une routine d’exercice d’environ trente minutes par jour. Limitez la quantité de nourriture accessible et divisez sa ration en plusieurs petits repas. D’excellentes nourritures diètes existent sur le marché afin d’obtenir une perte de poids efficace tout en comblant ses besoins caloriques, protéiques et sa satiété. Optez pour des gâteries très faibles en calories et limitez le nombre de gâteries données quotidiennement. Les calories attribuables aux gâteries ne devraient pas dépasser 10% des besoins caloriques quotidiens.