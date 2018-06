Choisir le bon prêt hypothécaire pour vous

Vous êtes sur le point d’acheter votre première maison –fort probablement la plus grosse dépense de votre vie. Or il faut du temps, une bonne analyse et une réflexion approfondie pour choisir la bonne maison. C’est la même chose pour votre prêt hypothécaire. Ces jours-ci, comme les taux hypothécaires sont toujours relativement bas, il est tentant d’accepter la première offre qui se présente, mais attention : il faut garder à l’esprit que les conditions financières peuvent changer et que les taux hypothécaires pourraient être plus élevés quand viendra le temps de renouveler votre prêt. Voici ce qui pourrait arriver :

Vous contractez un prêt hypothécaire de 300 000 $ assorti d’un taux fixe de 3 % sur cinq ans et amorti sur 25 ans, pour un versement mensuel d’environ 1 420 $. Après cinq ans, vous devez renouveler votre prêt. Même si votre solde hypothécaire est maintenant de 256 425 $, si le taux fixe à ce moment-là est de 5 %, votre versement mensuel augmentera à 1 685 $; s’il est de 6 %, votre versement grimpera à 1 826 $ par mois.

C’est toute une augmentation!

Avant de vous engager, évaluez soigneusement le montant que vous pouvez raisonnablement payer pour une maison aujourd’hui et dans les années à venir.

Demandez-vous comment d’éventuels changements dans votre revenu ou votre style de vie –par exemple si vous fondez une famille ou aimeriez rajeunir votre maison –pourraient limiter votre capacité d’absorber une hausse de votre versement hypothécaire et aussi de payer les dépenses courantes associées à une propriété.

Assurez-vous de connaître vos options, déterminez quel type de prêt hypothécaire, à taux fixe, variable ou mixte, est le plus approprié pour vous. Ce choix dépendra de vos circonstances particulières.

Le prêt hypothécaire à taux fixe procure la sécurité d’un taux d’intérêt fixe pendant la durée choisie, habituellement cinq ans, et le versement hypothécaire ne change pas pendant cette période –ce qui vous assure une tranquillité d’esprit et simplifie la gestion de votre budget.

Le prêt hypothécaire à taux variable est habituellement assorti d’un taux d’intérêt plus bas, mais qui est lié au taux préférentiel, lequel peut fluctuer et avoir une incidence sur vos frais d’intérêt totaux et votre versement hypothécaire. Beaucoup de prêteurs vous permettront de convertir votre prêt hypothécaire à taux variable en prêt hypothécaire à taux fixe pendant la durée choisie.

Le prêt hypothécaire à taux mixte combine un financement à taux variable et à taux fixe, avec les avantages et les risques associés à chaque type de prêt hypothécaire.

Finalement, il est important de choisir la bonne fréquence de versement. La plupart des prêteurs offrent des options de versement hebdomadaire, aux deux semaines, bimensuel et mensuel qui peuvent s’adapter à votre calendrier de versement de la paie. Le choix d’une fréquence de versement accélérée hebdomadaire ou aux deux semaines peut vous faire économiser des milliers de dollars en frais d’intérêt jusqu’à l’échéance de votre prêt hypothécaire.

Le bon prêt hypothécaire pour vous est celui que vous pouvez assumer aujourd’hui et dans les années à venir. Obtenez les bons conseils de votre conseiller professionnel afin de vous assurer que votre prêt hypothécaire reflète vos objectifs financiers personnels et votre plan financier global.