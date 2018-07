Comme une chaleur de feu de camp…

Mon coeur explose. Il explose d’amour, de chagrin, de tendresse pour Comme une chaleur de feu de camp. Quelle belle histoire, mettant en scène Emmanuelle, une ado un peu awkward, mais que j’ai tellement apprécié!

Emmane est une fille assez timide, qui ne parle pas beaucoup et qui rougit très, très souvent. Son nouveau voisin, Thomas, la charme tout de suite. Il lui présente ses musiciens préférés et la fait sentir toute papillonante dans le bas de son ventre. Mais lorsqu’elle est confrontée à une situation peu ordinaire et trop souvent étouffée, l’adolescente qui vient en aide à une camarade doit remettre quelques trucs en question. Faisant preuve de courage et d’un grand coeur, Emmanuelle tente de comprendre comment la victime s’est sentie et comment elle peut faire pour l’aider. Et s’il y en avait d’autres? Elle met donc de côté ses sentiments pour Thomas et s’éloigne de son nouvel ami puisqu’il est peut-être mêlé à cette affaire, au fond… Emmannuelle devra faire face à ses craintes, ouvrir son coeur et se laisser aller afin de permettre à son coeur d’être moins lourd de questionnements…

Amélie Panneton, JE T’AIME. Quelle merveilleuse histoire. Des personnages tellement attachants, mignons, courageux et Emmane, quelle drôle de fille! Je l’adore! Ce roman jeunesse, que je conseille pour tous les âges, parle de sujets sensibles, dont le viol et l’abus de pouvoir. Au contraire de ce que vous pouvez vous imaginer, ce n’est ni violent, ni explicite, mais juste assez bien représenté pour comprendre la détresse des victimes. Emmannuelle démontre beaucoup de courage en faisant ce qu’elle pense être le mieux, et je l’admire pour son grand coeur. C’est un roman tellement important, tellement beau, aussi drôle et malaisant que touchant et bouleversant.

Il vous sera impossible de ne pas vouloir vous lier d’amitié avec la personnage principale. Même si elle a son caractère bien à elle, elle est tellement belle! (autant à l’extérieur qu’à l’intérieur ;)) Quant aux autres personnages, vous me connaissez, À QUEL POINT J’AIME LES HISTOIRES D’AMOOOOOOOOOOUUUUUR!!! Alors ça ne vous surprendra pas si je vous dis que je voulais absolument que tout se règle entre Thomas et Emmane. PARLEZ-VOUS PLEASE! (hihihihihi)

Belle découverte qu’est Amélie Panneton. J’adore son style d’écriture simple mais ô combien divertissant. Je souhaite absolument faire la rencontre de ses prochains personnages, qui je l’espère, seront tout aussi attachants que ceux présents dans Comme une chaleur de feu de camp. Merci aux Éditions Hurtubise pour l’envoi!





