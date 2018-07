Le point de départ d’une rénovation intelligente

On peut décider de rénover sa maison pour différentes raisons. Si vous êtes parmi les nombreux Canadiens qui prévoient se lancer dans un projet de rénovation domiciliaire cette année, voici quelques conseils utiles :

Planifiez

Que vous vouliez optimiser l’espace, augmenter l’efficacité énergétique ou accroître la valeur de votre propriété, déterminez quelles rénovations vous souhaitez faire et pourquoi. En faisant appel à un entrepreneur, vous éviterez certaines erreurs, tandis qu’un designer d’intérieurs vous aidera à concevoir un plan de conception approprié.

Faites un budget

Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, établissez un budget réaliste et raisonnable. Comme il y a souvent des imprévus, un fonds de prévoyance d’au moins 10 % de votre budget est recommandé.

Trouvez du financement

Déterminez vos sources de financement. Vous pouvez demander une marge de crédit garantie ou non garantie, refinancer un prêt hypothécaire ou demander un prêt personnel, toutefois la meilleure option de financement consiste à établir un plan d’épargne ou à utiliser de l’argent déjà économisé pour vos rénos.

Mettre la main à la pâte est une excellente façon d’économiser de l’argent, mais seulement si vous êtes certain de pouvoir faire le travail vous-même. Renseignez-vous aussi sur l’aide gouvernementale offerte pour des projets comme l’amélioration de l’efficacité énergétique de votre maison. Des subventions ou des rabais sont aussi parfois accordés par les services publics locaux.

Multipliez les recherches

Si vous utilisez les services d’un entrepreneur, choisissez-le bien. Obtenez des recommandations auprès de vos amis, collègues de travail et parents et assurez-vous d’obtenir plusieurs devis et un prix raisonnable. Demandez toujours des références et vérifiez-les.

Vérifiez si vous devez obtenir un permis pour vos rénovations. Dans le cas d’une copropriété, vérifiez auprès de l’administration de l’immeuble si vous avez besoin de faire approuver votre projet.

Si la rénovation vise à accroître la valeur de votre propriété, sachez que certaines améliorations sont plus rentables que d’autres. Quoi qu’il en soit, le montant dépensé doit tenir compte de l’endroit où vous habitez et du temps que vous comptez y rester. À titre d’exemple, la valeur d’une rénovation de qualité supérieure dans un quartier modeste ne sera peut-être pas reconnue par les acheteurs éventuels. Par contre, une rénovation qui améliore l’efficacité énergétique peut réduire vos frais d’utilisation et vous permettre de recouvrer votre investissement, en plus de devenir un argument de vente. Un agent immobilier peut vous aider à déterminer quelles rénovations vous procureront le meilleur rendement sur votre investissement.

Et avant de commencer, pour être certain d’avoir l’argent nécessaire pour effectuer la rénovation souhaitée –et pour tous vos autres projets quels qu’ils soient –consultez votre conseiller professionnel.