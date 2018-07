LES KIOSQUES OÙ ON POUVAIT VOIR NOTRE FANFARE

Puisque notre fanfare a cessé ses activités en avril 1970, cela signifie que les moins de 50 ans n'ont pas souvenir de les avoir vus à l'oeuvre. Pourtant notre fanfare était de toutes les fêtes paroissiales, de tous les défilés de chars allégoriques et de toutes les manifestations d'envergure. C'était émouvant de les entendre jouer ces superbes marches militaires et tous ces beaux morceaux de musique entrainante. Et quand ils ne s'exécutaient pas dans des circonstances spéciales, ils s'offraient régulièrement dans les deux grands kiosques qui ont existé du côté ouest de la rivière: d'abord (première photo qui date de 1916) celui en face de l'Église; à la fin des années '60, il fut déménagé au parc des 7-chutes. On le reconnait aisément sur la seconde photo prise vers 1970 par M. Yvon Thibodeau qui rappelle qu'il fut à nouveau déplacé quelques années plus tard près du petit pont sur le même parc et aurait été emporté par les glaces lors d'une crue printanière. Puis l'autre (on le voit sur la troisième photo qui a été prise vers 1960) qui fut érigé dans les années '50 dans le parc Bélair (parc que le mécène J.O. Bélair céda à la ville en 1951). On a reconstruit un kiosque à l'Arboretum il y a quelques années où il se donne encore des spectacles de chant et de musique les mercredis soir d'été. Par ailleurs, on remarquera que les 1re et la 3e photos furent prises alors que les musiciens de notre fanfare y offraient un concert. Voici les principaux musiciens qui furent directeurs de la fanfare au cours de son existence: le premier en 1892: Dr Georges Cloutier. Le 2e en 1914: M. Jules Moisan (pendant plus de 30 ans). Par la suite, les directeurs ont changé plus souvent: Rémi Morin, le Dr François Guimont, Gérard Poulin, Louis-Marie Gilbert, Eddy Hall et pendant les dix dernières années: M. Donat Labbé. Une importante page de notre histoire a été tournée le 6 avril 1970 lorsque notre fanfare donna son dernier concert et cessa ses activités. Photos 1 et 3 du fonds Claude Loubier. Photo 2 courtoisie de M. Yvon Thibodeau. Texte et recherches de Pierre Morin.