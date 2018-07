Diversification dynamique des placements

En tant qu’investisseur expérimenté, vous savez que la répartition de l’actif est une stratégie essentielle pour composer et maintenir votre portefeuille de placements. La répartition de l’actif consiste tout simplement à répartir vos actifs entre les différentes catégories : actions, obligations et liquidités. Une bonne stratégie de répartition de l’actif profite du principe bien établi selon lequel le marché a toujours été et sera toujours volatil, mais qu’à long terme, il suit une trajectoire ascendante.

La diversification est un aspect important de la répartition de l’actif. Un portefeuille bien diversifié inclut une variété d’actifs dans différentes catégories de placement. L’objectif est d’aplanir le risque en contrebalançant la performance sous la moyenne de certains placements par la performance au-dessus de la moyenne d’autres placements. Pour que cette stratégie soit efficace, les actifs du portefeuille ne doivent pas être fortement corrélés, c’est-à-dire qu’on ne s’attend généralement pas à ce qu’ils évoluent dans la même direction en même temps.

Beaucoup d’investisseurs canadiens pensent obtenir une diversification suffisante en « achetant le marché » au moyen d’un instrument de placement comme un fonds indiciel. Le problème avec cette approche, c’est que trois secteurs comptent pour pas moins de 66 % de la pondération* de l’indice S&P/TSX : la finance, l’énergie et les matériaux –des secteurs qui pâtissent du ralentissement actuel de l’activité mondiale. Vu la domination marquée de ces secteurs hautement corrélés, il est difficile de compenser les pertes par des placements dans des secteurs relativement modestes et moins corrélés, comme la santé.

Par conséquent, obtenir une véritable diversification sectorielle au sein du marché canadien est pour le moins difficile. Voilà pourquoi les investisseurs canadiens avisés ont traditionnellement cherché à se diversifier en investissant dans différentes régions du monde. Toutefois, plutôt que d’y aller à l’aveuglette avec une approche de leur cru, beaucoup d’investisseurs choisissent désormais une stratégie de répartition dynamique de l’actif.

- Une stratégie de répartition statique de l’actif de base définit une répartition stratégique des placements entre différentes catégories d’actif et régions géographiques, qui tient compte des objectifs financiers et autres de l’investisseur et de son degré de tolérance au risque.

- En revanche, une stratégie de répartition dynamique de l’actif propose une répartition stratégique de l’actif qui permet de modifier les pondérations cibles lorsque les conditions du marché changent –une optimisation continue qui réduit l’effet des fluctuations à court terme.

Un fonds de type portefeuille est un ensemble d’actifs financiers détenus par des investisseurs et gérés par des professionnels du domaine financier. Certains de ces fonds combinent une gestion de placements à long terme avec des stratégies de répartition dynamique de l’actif afin de s’adapter aux mouvements à court terme du marché dans le but de gérer le risque et d’améliorer le rendement.

Un plan de placement, quel qu’il soit, doit être évalué régulièrement afin de s’assurer qu’il continue de vous convenir à mesure que vos objectifs et votre situation financière évoluent.

Votre conseiller professionnel peut vous aider à définir la meilleure stratégie de répartition de l’actif et de diversification possible pour vous et à en assurer un suivi dynamique.

*Source : Bloomberg