LE CAFÉ BEAUCERON DANS L'OUEST DANS LES ANNÉES '50

Si vous avez fréquenté l'École Supérieure (maintenant appelée l'École Dionne) dans les années '50, alors vous ne pouvez avoir manqué d'apercevoir ce restaurant situé direct en face, sur le boulevard Dionne (6e avenue). C'était juste sur le coin de la 16e rue. À gauche, il y avait le poste de taxis Bellevue et à droite, de l'autre côté de la rue, c'était le Théâtre Royal. Sur la 2e photo, on voit le même restaurant de côté, près du garage Fina. Le petit bâtiment carré au centre de la photo était le poste de taxi Bellevue dont les chauffeurs étaient MM Gérard Lessard, Léopold Boucher et un M. Blais. L'édifice du café Beauceron fut construit en 1948 par les frères Florian Rancourt (marié à Blandine Veilleux) et Albert Rancourt (marié à Flora Veilleux), qui l'ont opéré pendant 10 ans (À noter que seule Blandine est encore vivante, étant âgée de 102 ans). Deux soeurs des propriétaires, Micheline et Cécile Rancourt, y furent serveuses pendant quelques années. La porte à gauche donnait sur un salon de barbier. Puis les frères Rancourt le vendirent en 1959 à M. Florent Lachance qui changea le nom pour «AU RENDEZ-VOUS». Dans les années '60, dame Micheline Blais en fut aussi propriétaire pendant quelques années. Aujourd'hui, ce bâtiment, qui a été complètement rénové, est occupé depuis plusieurs années par le Bar de l'ouest. Photo Gilbert Gamache, vers 1960, fonds Florent Lachance. Texte et recherches de Pierre Morin.