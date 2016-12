Les apprentis danseurs de Manigance fêtent Noël à Sainte-Marie

Les élèves de l’école de danse Manigance, de Sainte-Marie, ont célébré Noël le 17 décembre dernier. Plusieurs activités ont été proposées au cours de la matinée pour marquer le temps des Fêtes.

Samedi passé, dans la matinée, les élèves de l’école de danse Manigance de Sainte-Marie ont fêté Noël en dansant, giguant et en goûtant à des desserts classiques, sous le thème des « Saveurs du monde ». Le père Noël leur a même rendu visite en l’honneur du temps des Fêtes.

Les jeunes interprètes se produiront en spectacle le 29 avril prochain à la salle Méchatigan, un événement qui comprendra plus de 70 danseurs, enfants, adolescents et adultes. Plus de 15 costumes différents y seront exposés. Le public aura l’occasion de venir y découvrir des numéros épatants et énergiques destinés à leur transmettre l’amour de la tradition et de la gigue.

Dans le but de produire ce spectacle annuel, l’école de danse Manigance effectuera sa traditionnelle vente de pain au courant du mois de janvier. Les personnes désireuses de venir les encourager sont invitées à les aider à promouvoir la tradition en commandant des pains au 418-387-5768 ou par courriel à info@dansemanigance.com.