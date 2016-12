Près de 350 personnes à la traditionnelle marche aux flambeaux de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Mercredi soir dernier, pour célébrer le solstice d'hiver, près de 350 personnes sont venues se rassembler aux passerelles de Saint-Georges pour effectuer la traditionnelle marche aux flambeaux marquant le jour le plus court de l'année. Un spectacle de jongleuses de feu a égayé la soirée.

Pour cette 15e édition de la traditionnelle marche aux flambeaux de Saint-Georges, effectuée afin de célébrer le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, environ 350 personnes se sont rassemblées près des passerelles afin de se dépenser en bonne compagnie au cours d'une marche avoisinant les 2km. Plus de 200 flambeaux ont été distribués durant la soirée pour donner au cortège les allures d'une longue procession féérique cheminant dans la nuit. Toutes générations confondues, les centaines de marcheurs motivés sont venus se rassembler afin de célébrer le passage dans la saison hivernale et illuminer le jour le moins ensoleillé de l'année par les flammes majestueuses des torches qui ont lui pendant près d'1h30 sur l'île-Pozer et au parc Veilleux.

Un spectacle de jongleuses de feu pour terminer la soirée

Pour rester dans la thématique de la lumière et des flammes, la célébration du solstice d'hiver s'est terminée par une représentation spectaculaire de la compagnie Hula-Hoop Québec. Deux jongleuses de feu ont livré une performance impressionnante à l'issue du service de collations proposé à l'arrivée de la marche pour réchauffer les participants. « C'était un avant-goût du spectacle qui sera organisé pour le 31 décembre », a expliqué Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture de la ville de Saint-Georges. En effet, pour célébrer la Saint-Sylvestre, le Comité des fêtes invite la population à venir se rendre au traditionnel feu d'artifice qui aura lieu à la fin du mois pour fêter le passage à la nouvelle année. De quoi proposer aux habitants de Saint-Georges un programme de réjouissances variées pour la période de Noël.