Plus de 500 personnes assistent au spectacle du 100e anniversaire de l'orgue Casavant

Plus de 500 personnes se sont rassemblées en l’église de Sainte-Marie samedi soir dernier pour assister à un concert de Noël qui célébrait le 100e anniversaire de l’orgue Casavant.

En effet, celui-ci avait été inauguré le 17 décembre 1916 et les organisateurs ont reproduit l’événement 100 ans plus tard, jour pour jour.

La première partie a su mettre en évidence cet instrument tant par les pièces d’orgue solo brillamment interprétées par l’organiste titulaire, Dominique Gagnon, que par les accompagnements des pièces chantées par le chœur L’Écho du Lac de Lac-Etchemin où M. Gagnon laissait la barre de son instrument à Esther Clément, organiste titulaire de Saint-Joseph, pour diriger le chœur dans de superbes interprétations de grands classiques de Noël.

La seconde partie a quant à elle réuni plus de 85 choristes comprenant l’Écho du Lac, les membres de plusieurs chœurs de l’Unité pastorale Nouvelle-Beauce ainsi qu’une chorale d’enfants de Sainte-Marie, qui ont su émouvoir les spectateurs en interprétant les plus beaux chants traditionnels de Noël, le tout sous la direction de Mireille Fortier, directrice de la chorale paroissiale de Sainte-Marie et accompagnés à l’orgue ainsi qu’au piano par M. Gagnon et Mme Clément.