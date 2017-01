Les paysages de Provence s’invitent au Cinéma Lumière de Sainte-Marie

Voir la galerie de photos

Le Cinéma Lumière de Sainte-Marie a programmé, pour le mercredi 11 janvier prochain, la diffusion d’un nouveau film de voyage sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, présenté par Les Aventuriers Voyageurs. Dépaysement garanti !

Distributeur québécois de films de voyages, les Aventuriers Voyageurs viendront présenter le mercredi 11 janvier prochain à 19h30, au Cinéma Lumière de Sainte-Marie, un film de Yannick Gervais relatant son exploration de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le sud de la France. Entre l’arrière-pays niçois et ses villages perchés, les calanques du bord de mer, les lacs turquoise, le Mont Ventoux, les célèbres Gorges du Verdon ou encore les champs de lavandes si caractéristiques de la région, les panoramas méditerranéens ne manqueront pas d’émerveiller les spectateurs par leur contraste avec les paysages enneigés actuels.

Un organisme nourri par le rêve des voyages et leur transmission

Ayant débuté sa passion des voyages à 17 ans, par une traversée du Canada sur le pouce pour aller travailler dans l’Ouest, Yannick Gervais a voulu partager sa passion par la création des Aventuriers Voyageurs. Depuis 2008, l’organisme se charge de distribuer des films et des conférences de voyage dans les cinémas, écoles, bibliothèques et diverses institutions québécoises comme les résidences de personnes âgées. Son objectif est de faire découvrir la beauté et la diversité des cultures étrangères, tout en effectuant la promotion des pratiques d’activités de plein air. Tous les films sont réalisés par des voyageurs québécois tels que Yannick, ayant déjà parcouru 27 pays à travers le monde. Ils sont diffusés dans une quarantaine de cinémas à travers le Québec.