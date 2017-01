Mat Paré : trouble-fête professionnel

Voir la galerie de photos

Si on devait donner un emploi officiel à Mat Paré, on dirait probablement qu'il est un « provocateur professionnel ».

Il faut dire que l'homme qui a travaillé auparavant comme acteur pornographique (The Pinch) et qui est passé aujourd'hui derrière la caméra a toujours aimé susciter des réactions que ce soit avec ses groupes de musiques hommage ou de compositions, avec ses écrits sur le réseau social Facebook ou en pariant sur le sport professionnel.

Mat Paré se décrit comme un bon gars qui aime jouer les méchants, car lorsqu'on joue bien le méchant on peut être aimer à l'image des lutteurs professionnels Stone Cold Steve Austin et Kevin Owens.

Le coloré personnage raconte que ses parents, ses amis et sa copine, la modèle beauceronne Mélissa Lagueux, vivent bien avec sa personnalité forte qui attire l'attention. Il raconte que ses parents ont vu ses scènes pornographiques autrefois et qu'ils vivent bien avec son style de vie. « Mes parents veulent simplement que je sois heureux comme tout bon papa et maman. Ils sont assez ouverts d'esprit », affirme l'artiste de 34 ans.

Ce dernier aimerait revenir jouer de la musique en Beauce très bientôt, car selon lui les vrais « party animals » se retrouvent ici dans la région.

EnBeauce.com vous propose un reportage sur ce phénomène québécois pour comprendre mieux qui est Mat Paré. « Si tu ne me détestes pas déjà, ça devrait venir », conclut-il en riant.