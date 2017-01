Saint-Sylvestre dévoile sa toute première programmation des loisirs

La municipalité de Saint-Sylvestre a dévoilé avant les Fêtes sa toute première programmation des loisirs. Les personnes intéressées auront jusqu'au 13 janvier pour s'insrire aux activités souhaitées.

Suite à une consultation publique qui s'était déroulée à l'automne 2015, la population de Saint-Sylvestre avait soulevé le désir de pouvoir bénéficier d'une personne ressource au service des loisirs. C'est chose faite, depuis l'embauche de Mylène Sylvain l'été dernier, nouvelle coordinatrice aux loisirs et aux développements. Alors qu'une programmation parascolaire a déjà été présentée à l'automne pour les élèves de l'école l'Astrale, la municipalité a publié à la fin du mois dernier sa toute première programmation des loisirs pour cet hiver. La date limite d'inscription aux différentes activités est le 13 janvier prochain.

Toute une gamme d'activités pour passer l'hiver

En partenariat avec la Société sportive et sociale de Saint-Sylvestre, la municipalité a eu l'occasion de mettre en place, dans sa toute nouvelle programmation des loisirs, un riche panel d'activités pour petits et grands. Zumba, yoga, danse hip hop, cours de cuisine, entraînement à la boxe, jeux de cartes ou dîner à la cabane à sucre, une gamme complète de différents loisirs a été proposée pour cet hiver, offrant des activités pour tous les goûts et toute la famille. Une période d'essai de deux cours est autorisée.

Pour plus d'informations sur les rabais possibles ou les modalités d'inscription, vous pouvez appelez au 418 596 2384. La programmation détaillée est consultable sur internet en liquant sur le lien suivant.