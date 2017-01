Laurence Castera présente le vidéoclip de la pièce « En attendant »

Voir la galerie de photos

Le Beauceron Laurence Castera, qui s'est fait connaître avec ses performances musicales lors de la populaire émission La Voix en 2014, a proposé sur YouTube son vidéoclip pour la pièce « En attendant », qui paraîtra sur son premier album en carrière.

Ce texte réfléchi sur une mélodie berçante parle d'un souhait que conscience collective s’élève et de l’espoir que j’ai qu’on puisse s’améliorer tous ensemble. « Malgré les trop nombreuses raisons qu’on a de se laisser allez sur le pilote automatique, je vois tous les jours des exemples extraordinaires de gens qui veulent du changement et ça, c’est beau et inspirant. », mentionne l’auteur-compositeur-interprète.

Rappelons que Laurence Castera a signé avec la maison de disque Coyote Records il y a quelques semaines déjà.