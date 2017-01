Une somme de 10 000$ mise à disposition de la culture aux Etchemins

La MCR des Etchemins a annoncé, hier, l’ouverture des dépôts de projets dans le cadre du Fonds culturel de l’année 2017. Une aide financière de 2 000$ par projet pourrait être accordée aux dossiers retenus. Vous avez jusqu'au 10 mars pour les déposer.

Les individus, comités ou organismes des Etchemins sont invités à déposer des projets dans le cadre du Fonds culturel de l’année 2017, qui s’inscrit à l’intérieur du plan d’action de l’entente conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, destinée à favoriser l’accès aux arts et à la culture. Une enveloppe de 10 000$ sera disponible pour approuver différentes initiatives dont les objectifs sont de contribuer à la vitalité culturelle du milieu et de permettre la réalisation de projets variés. La subvention peut atteindre 2 000$ par projet. Tous les critères d’évaluation et conditions d’admissibilité sont disponibles sur le site internet de la MRC. Il est aussi possible de contacter Pascale Dupont au 418 625 9000, poste 2261.