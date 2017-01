Le Woodooliparc est heureux du succès de la zone Frima 2016

Le Woodooliparc a tenu son bilan de sa première activité qui s'est tenu du 16 au 31 décembre 2016, soit la zone Frima, qui a été un véritable succès selon les organisateurs.

La zone Frima, qui met en vedette la magie de Noël et de l'hiver dans un décor grandiose et magique a attiré près de 8000 personnes, soit plus du double de l'an passé avec deux semaines de moins.

Le Père Noël, la Mère Noël et leur chaleureuse maisonnée, la collection de plus de 600 maisons miniatures, les espaces d'amusements pour les enfants avec animation par les lutins ainsi que la scène avec ses chansonniers et ses feux de camp ont su charmer les plus petits comme les plus grands durant les journées d'ouvertures du parc.

« Nous sommes très satisfaits de la réponse des gens et très confiants pour la suite des choses. Les Beaucerons ont bien répondu à l’appel ainsi que beaucoup de gens de la grande région de Québec. C’est un bon signe pour l’ouverture de nos prochaines thématiques », mentionne le porte-parole du Woodooliparc, Karl K. Boucher.

Toute l’équipe du Woodooliparc travaille maintenant à la création et l’élaboration des prochaines thématiques à voir le jour dans les prochains mois. « Dans les prochains jours, notre équipe de création s’amusera à dompter les dinosaures et à concevoir les décors de Vol 315. Nous travaillerons également sur l'amélioration de la Zone Toxic pour le retour du savant fou et de ses zombies à l’automne prochain », conclut M. Boucher.