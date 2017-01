« La journée m'enchante » de retour pour offrir un moment de joie à ceux qui se sentent seuls

La treizième édition de « La journée m’enchante » aura lieu le 4 février prochain. Cet évènement annuel s’adresse aux gens souhaitant faire une différence dans la vie de personnes qui vivent peut-être des moments de tristesse ou de solitude.

Le projet consiste en fait à créer de petits groupes de cinq à dix personnes, que ce soit entre amis, élèves, collègues, famille ou chorale afin d’aller chanter dans une résidence avec des ainés ou dans un autre endroit. Il suffit de contacter les responsables préalablement. Les membres apportent alors quelques copies de son carnet de chants et les distribue aux « enchantés ». Sur place, les ainés sont invités à chanter avec la chorale amateure.

Afin de créer un carnet de chant personnalisé, le site Internet de l’événement propose plus de 150 chansons connues. Rappelons que l’activité est gratuite.

Le projet a été créé au Québec en 2005. Depuis la première édition, ce sont 5 500 « enchanteurs » qui ont ensoleillé la journée de plus de 20 000 personnes par leurs chansons.

Au fil des années, « La journée m’enchante » a pris de l’ampleur et se déroule maintenant dans plusieurs pays à travers le monde incluant la Belgique, l’Italie, la France, le Costa Rica et le Sénégal.

Tous les groupes inscrits participent à créer une immense onde d’amour et de joie par cette chaine de chansons. Pour inscrire un groupe ou obtenir de plus amples renseignements, il est possible de consulter le site du projet.