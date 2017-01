Avec 93,64 % de moyenne, Arianne Arguin reçoit la médaille du Gouverneur général de la Polyvalente Bélanger

La Polyvalente Bélanger, de Saint-Martin, a récompensé lundi dernier l’une de ses élèves, Arianne Arguin, par la médaille académique du Gouverneur général du Canada. Originaire de Courcelles, la jeune fille est parvenue à obtenir une moyenne générale pondérée de 93,64%.

Le directeur de la Polyvalente Bélanger, David Dumas, a eu la fierté de remettre, le lundi 9 janvier dernier, à une des élèves de son établissement, la médaille académique du Gouverneur général du Canada 2015-2016 pour souligner l’excellence de son parcours scolaire.

La récipiendaire, Arianne Arguin, originaire de Courcelles, est parvenue à maintenir une moyenne générale pondérée de 93,64%. Lundi dernier, tous les membres du personnel de la polyvalente de Saint-Martin étaient réunis à l’auditorium avec les enseignantes et enseignants afin d’honorer la jeune fille et la remercier d’avoir su illustrer avec brio les valeurs de l’établissement : le sens de l’effort, la persévérance, le respect et l’estime de soi.

Créée en 1873 pour promouvoir l’excellence en milieu scolaire à travers le pays, la médaille du Gouverneur général est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un(e) élève ou un(e) étudiant(e). Depuis plus de 140 ans, ces médailles sont remises aux diplômés ayant obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire, un collège ou une université. Plus de 3300 médailles sont remises chaque année.