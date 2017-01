La finale locale de Cégeps en spectacle se tiendra à la salle Alphonse-Desjardins le 1er février 2017

Un total de 25 artistes seront en compétition lors de la finale locale de la 38e édition de Cégeps en spectacle le mercredi 1er février prochain à 19 h 30 à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Le jury aura la lourde tâche de déterminer lequel des 12 numéros de chant, de danse et de musique aura le privilège de représenter le Cégep Beauce-Appalaches à la finale régionale qui se tiendra le 18 mars 2017 au Cégep Sainte-Foy. Le public aura aussi le privilège de choisir son numéro coup de coeur.

Émilie Cloutier, la meneuse de la formation Double Seuil, gagnante de l'édition 2016, tentera de répéter son exploit à la tête du groupe Les Individus. Ses compagnons, Samuel Veilleux, Stéphane Cloutier, Lydia Vachon et Audrey Cloutier sont tous des vétérans du concours. Soulignons, qu'Émile Caron, lui aussi un membre de Double Seuil, montera sur scène également avec les groupes Quidam et les Flamants Noirs.

Les formations Le Trio, Akousitc, et Apostats seront également de la fête tout comme les danseuses Sophie Beaulieu, Audrey Turcotte, Maude Beaudoin-Grondin et Véronique Labbé. Andréanne Morin proposera un numéro de piano. Finalement, Mathieu Boulianne, le premier participant issu du Centre collégial de Sainte-Marie, et Christian Roy, chanteront quand à eux en solo.

Presque la moitié des artistes ont pris part à la finale locale l'année dernière. Certains des nouveaux venus ont quand même eu l'occasion de monter sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins une première fois lors du Mercredi-Étudiant présenté en octobre dernier.

En plus de représenter le Cégep Beauce-Appalaches à la finale régionale, les gagnants du Prix du jury mettront la main sur une bourse de 300 $ offerte par la Fondation du Cégep. Les gagnants du Coup de cœur du public recevront sur 200 $. L’humour sera de la partie lors des transitions entre les numéros. Les six membres de l’équipe d’animation interpréteront les capsules écrites et mises en scène par Harold Gilbert.

Les billets sont en vente au cpût de 7 $ pour les étudiants et de 10 $ pour les adultes au local C-159 du Cégep ou à l’entrée, selon la disponibilité. Pour plus d’information, les gens peuvent composer le 418 228-8896, poste 2114.

Numéro hors-concours

Le numéro hors-concours présenté durant la délibération du jury mettra en vedette l’auteur-compositeur-interprète beaucevillois, Pierre-Hervé Goulet, qui a lancé son album « Faut qu’on bouge » à l’automne 2016.

Le jury sera composé de Kathia Guénard, directrice générale par intérim des Amants de la Scène, Jimmy Garant, directeur technique du Festival d’été de Québec, Annie Cliche, figure bien connue du milieu de la danse en Beauce, Vincent Quirion, directeur musical de la Société lyrique de la Beauce, et Jasmine Auclair, responsable du socioculturel du Cégep durant de nombreuses années.