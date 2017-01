Michèle Richard et les Idoles seront à Saint-Frédéric le 1er avril 2017

La Tournée des Idoles sera de retour à l'Église de Saint-Frédéric à la demande générale le 1er avril prochain à compter de 20 h.

L'animateur vedette Mario Lirette sera entouré d'une toute nouvelle distribution, digne des plus belles années de Jeunesse d'aujourd'hui, dans un spectacle mis en scène de nouveau par Nelson Minville.

L'inimitable Patrick Zabé, le séducteur et ancien chanteur des Sultans, Bruce Huard, la pétillante Jenny Rock et les Miladys, sans oublier Michèle Richard qui fera une réunion exceptionnelle avec le très distingué Serge Laprade seront de ce concert qui promet d'être mémorable. Les artistes seront accompagnés de six musiciens sous la direction de Daniel Piché. Comme à l'époque où il faisait courir les foules, ce spectacle transportera les spectateurs là où les rythmes yéyés vivent encore bien ancrés dans le coeur d'une génération.

Il est possible de se procurer des billets au bureau municipal de Saint-Frédéric ou par téléphone au 418-426-1433.